Украинская прокуратура попросила приговорить к 12 годам двоих российских артиллеристов, обвиняемых в обстреле Харьковской области

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В Украине прокуратура попросила приговорить к 12 годам российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвиняют в обстреле гражданской инфраструктуры в Харьковской области из установки «Град» в первый день войны.

12 лет — максимальное наказание по части 1 статьи «Нарушение законов и обычаев войны».

Бобыкин и Иванов признали себя виновными. Их адвокаты попросили суд назначить наказание меньше запрошенного прокуратурой, приняв во внимание признание вины и факт исполнения подсудимыми приказов начальства.

Приговор будет вынесен 31 мая.

По версии обвинения, 24 февраля водитель-заряжающий Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов начали обстреливать населенные пункты Харьковской области с территории Белгородской области России, а затем перешли границу и продолжили обстрел. Вскоре их колонна была разбита и они попали в плен.

В Украине также возбуждено дело против командиров расчета «Град», однако подозреваемые, как следует из сообщения прокуратуры, не находятся в украинском плену.

23 мая в Украине был приговорен к пожизненному заключению за убийство мирного жителя российский военный Вадим Шишимарин. Это был первый приговор российскому военнослужащему за преступления, совершенные в ходе вторжения 2022 года.

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«Я выстрелил, чтобы от меня отстали» Российский сержант, обвиняемый в убийстве мирного украинца, дал показания в суде. Он рассказал, что выполнил приказ неизвестного ему офицера

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«Я выстрелил, чтобы от меня отстали» Российский сержант, обвиняемый в убийстве мирного украинца, дал показания в суде. Он рассказал, что выполнил приказ неизвестного ему офицера

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