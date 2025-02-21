США передали Украине новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По данным Axios, советники предложили Зеленскому соглашаться

Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине новый проект соглашения по полезным ископаемым, сообщило 20 февраля американское издание Axios, ссылаясь на источники.

В этом проекте, говорят собеседники издания, учли «некоторые опасения» президента Украины Владимира Зеленского. В частности, из документа удалили положения, которые беспокоили украинцев, например, что соглашение подпадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке. «В последнем проекте сделали значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал один из источников Axios.

Собеседники издания в США и Украине сообщили, что соглашение «становится все более вероятным». По словам неназванного источника, несколько советников Зеленского убеждали его подписать обновленное соглашение, чтобы избежать дальнейших разногласий с Трампом.

Белый дом и офис Зеленского не ответили на просьбы о комментарии.

Владимир Зеленский ранее в феврале отказался подписать соглашение, которое предусматривало, что США получат 50% доходов от добычи и реализации полезных ископаемых в Украине. Документ также предусматривал, что соглашение будет находиться под юрисдикцией суда в Нью-Йорке и иметь преимущественную силу перед другими торговыми соглашениями Украины. В первый раз США предложили подписать соглашение, когда 12 февраля в Киеве находился американский министр финансов Скотт Бессент. Во время встречи с Зеленским Бессент сказал, что Трамп настаивал на том, чтобы соглашение подписали немедленно. Зеленский заявил, что не может подписать соглашение, которое он только получил, пишет Axios. Во второй раз США предложили подписать менее обязывающий проект меморандума о взаимопонимании, когда Зеленский приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности 14 февраля. Тогда президент Украины сказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио, что не может подписать соглашение, поскольку его должен одобрить украинский парламент.

После отказа Владимира Зеленского заключить соглашение по полезным ископаемым Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины. Он называл Зеленского «диктатором без выборов», требовал провести выборы президента Украины, а также заявил, что украинцы «грубо обошлись» с министром финансов США Скоттом Бессентом, когда он приезжал в Киев 12 февраля.

Агентство Reuters сообщило 20 февраля, что, по данным источников, администрация Трампа допускает, что заключит с Украиной упрощенный вариант соглашения по полезным ископаемым, в котором не будет подробных условий.

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