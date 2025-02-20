Добыча ильменита (титановой руды) на месторождении в Кировоградской области. 12 февраля 2025 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия и США провели переговоры — без участия Украины и Европы. Что вы об этом думаете? Корректно ли со стороны Вашингтона обсуждать завершение войны в отсутствие представителей Киева? Или любой диалог, который потенциально может способствовать прекращению огня, — это уже хорошо само по себе? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Президент США Дональд Трамп продолжает нападки на президента Украины Владимира Зеленского, которого накануне он назвал «диктатором без выборов». Во время выступления на инвестиционном форуме в Майами вечером 19 февраля Трамп, как пишет Associated Press, «пришел в ярость» от того, что Зеленский отказался подписать по полезным ископаемым. «Они нарушили это соглашение», — заявил Трамп. Зеленский отказался подписывать договор, поскольку в нем не упоминались гарантии безопасности, а лишь говорилось, что США получат доступ к 50% всех редкоземельных металлов Украины.

Беседуя с журналистами на борту президентского самолета, Трамп сказал, что украинцы «более или менее согласились» на соглашение перед тем, как в начале февраля в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент. По словам Трампа, украинцы обошлись с Бессентом «довольно грубо»: «По сути, ему сказали „нет“, а Зеленский спал и не мог с ним встретиться».

«Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он отправился туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой. Они не стали подписывать документ», — сказал президент США.

Отвечая на вопрос, может ли он возобновить соглашение по полезным ископаемым, Трамп сказал: «Да, я думаю, я воскрешу эту сделку, посмотрим, что произойдет, но я воскрешу ее, иначе будет не весело. И смотрите, пришло время ».

По данным агентства Reuters, администрация Трампа рассматривает вариант заключить с Украиной упрощенное соглашение о доступе к природным ресурсам. Источники агентства говорят, что это позволит быстро подписать соглашение, при этом подробные условия обсудят позже. Собеседники агентства отметили, что Киев готов заключить соглашение, но условия не должны быть «хищными».

Трамп начал критиковать Зеленского вскоре после переговоров России и США, прошедших 18 февраля в Саудовской Аравии. Трамп бездоказательно говорил, что рейтинг одобрения Владимира Зеленского в Украине составляет 4%. Зеленский в ответ заявил, что «если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». Президент Украины также назвал Трампа жертвой российской дезинформации.

В Кремле, комментируя возникшие разногласия между Трампом и Зеленским, заявили, что рейтинг президента Украины падает — и «это абсолютная очевидная тенденция». «Риторика Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего. Зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес других глав государств, совершенно непозволительные вещи», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для многих глав государств «это абсолютно недопустимо и неприемлемо».

В последние дни Дональд Трамп публично поддержал усилия Франции и Великобритании, которые стремятся договориться о том, чтобы отправить в Украину миротворцев в качестве гарантии мирного соглашения. Трамп назвал отправку миротворцев «прекрасным жестом».

По данным газеты The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с Трампом в феврале представит план, который предусматривает, что страны Европы направят в Украину 30 тысяч военнослужащих (по мнению Украины, нужно более 100 тысяч человек). Также Стармер будет настаивать на том, чтобы американские истребители и ракеты находились в Восточной Европе в состоянии боевой готовности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

Газета The Times ранее писала, что Великобритания в качестве гарантии безопасности может отправить в Украину истребители и небольшое число сухопутных войск.

Украина

В Украине второй день находится с визитом специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог. 19 февраля он встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также с руководителями разведки и спецслужб. На 20 февраля назначена встреча Келлога с Зеленским.

«Для нас важно, чтобы Кит Келлог получил полную информацию о том, что происходит на фронте, о стойкости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы… Важными будут брифинги от военного командования и командующих на местах о ситуации на поле боя», — сказал Андрей Ермак.

По словам Зеленского, для Украины «очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной». «Вместе с Америкой и Европой мир может быть надежнее, и это наша цель», — заявил Зеленский 19 февраля.

Война глазами читателей «Медузы»

Екатерина. Я думаю, что любой способ прекратить огонь хорош, и неважно, как это выглядит со стороны. Высокие слова о свободе и борьбе «до последнего украинца» хорошо звучат с трибун, когда все спикеры в безопасности. [Когда] после очередной конференции или марша [все] пожмут друг другу руки, пофотографируются, похвалят друг друга и разойдутся по домам. Я рада, что они могут себе позволить жить за идею.

Но умирают за эти идеи другие люди. И не на встречах каких-нибудь комиссий, а в окопах и в собственных домах. И многим из них хотелось бы, наверное, выжить здесь и сейчас, а не пожертвовать собой ради светлого будущего. И сопротивление украинцев призыву это доказывает.

Насчет того, что завершение боевых действий обсуждают Вашингтон и Москва без Киева: три года мы смотрели, как это обсуждали Украина, США, Европа и еще много кто — но без России. Это не дало вообще ничего в плане перемирия. Есть смысл попробовать что-то новое, раз старые способы не работают.

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«Медуза»