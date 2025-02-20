Reuters: в администрации Трампа рассматривают вариант заключения упрощенной сделки по доступу к природным ресурсам Украины. Первоначальное соглашение Зеленский отказался подписывать

Администрация Дональда Трампа допускает заключение упрощенного соглашения о доступе к природным ресурсам Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников агентства, упрощенный вариант сделки позволит ускорить подписание соглашения, а подробные условия будут в этом случае обсуждаться позже.

Этот подход позволил бы США обойти многочисленные юридические и материально-технические препятствия, а также дал бы время для обсуждения деталей сделки.

Один из источников Reuters рассказал, что Украина готова заключить сделку по природным ресурсам с администрацией Трампа. Другой собеседник агентства добавил, что условия сделки не должны выглядеть такими «хищными». По их словам, для Трампа важно, что он мог публично сообщить американскому народу, что США возвращают деньги, потраченные на помощь Украине.

В начале февраля Трамп заявил, что планирует заключить с украинскими властями соглашение, по которому американская военная и финансовая помощь Киеву будет увязана с поставками в США редкоземельных металлов из Украины. По информации The Washington Post, проект соглашения, согласно которому США получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины, передали президенту Украины Владимиру Зеленскому 12 февраля всего за четыре часа до встречи в Киеве с министром финансов США Скоттом Бессентом. При этом от Зеленского требовали подписать договор немедленно. Высокопоставленный украинский чиновник сказал журналистам, что Киев был ошеломлен масштабом требований администрации Трампа. Зеленский отказался подписывать соглашение.

The Telegraph писал, что предложенное администрацией Трампа соглашение предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и «другой инфраструктурой» Украины. Администрация Трампа хочет, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу ресурсов], выданных третьим лицам».

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