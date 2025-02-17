Соглашение о доступе США к природным ресурсам Украины, которое было предложено администрацией Дональда Трампа Киеву, предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и «другой инфраструктурой». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на проект соглашения.

«Требование Дональда Трампа <…> выходит далеко за рамки контроля США над важнейшими полезными ископаемыми страны. Оно касается всего — от портов и инфраструктуры до нефти и газа», — говорится в публикации.

Согласно документу, Вашингтон и Киев должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что «враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины».

Администрация Трампа хочет, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу ресурсов], выданных третьим лицам». На такие доходы будет наложен «арест» в пользу США. «Этот пункт означает — „сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей“», — заявил газете один из источников, близкий к переговорам.

В соглашении говорится, что «в отношении всех будущих лицензий у США будет право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта».

The Telegraph отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский сам предложил идею предоставить США доступ к украинским ресурсам. Он, как считает издание, предполагал, что американские компании начнут свою деятельность в Украине, создав «ловушку» для Владимира Путина, которая не позволит снова напасть на Украину. Это основано, в частности, на том, что некоторые месторождения полезных ископаемых находятся вблизи линии фронта на востоке страны или в оккупированных Россией районах.

«Вероятно, он не ожидал, что столкнется с условиями, которые обычно применяются к государствам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году. <…> Если бы проект [соглашения] приняли, требования Трампа составили бы большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по », — отмечает The Telegraph.

По данным The Washington Post, проект соглашения, согласно которому США получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины, передали Владимиру Зеленскому 12 февраля всего за четыре часа до встречи в Киеве с министром финансов США Скоттом Бессентом. Представитель администрации Трампа тогда настаивал, чтобы президент Украины подписал договор немедленно, однако Зеленский отказался. Обсуждение документа продолжилось на Мюнхенской конференции по безопасности, но по ее итогам Зеленский не согласился на предложение администрации Трампа. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что Киев был ошеломлен масштабом требований администрации Трампа. Он сравнил ситуацию с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке.

В начале февраля Трамп заявил, что планирует заключить с украинскими властями соглашение, по которому американская военная и финансовая помощь Киеву будет увязана с поставками в США редкоземельных металлов «и других вещей» из Украины. Он утверждал, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины на стоимость, эквивалентную 500 миллиардам долларов.

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