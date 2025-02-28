Зеленский: «Нам нужно не просто прекращение огня. Путин его нарушал 25 раз»
Источник: «РБК-Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что Украине нужно не просто соглашение о прекращении огня.
«Нам нужно не просто прекращение огня. Мы уже делали так, Путин нарушал его 25 раз», — сказал Зеленский в ходе встречи, проходящей в Белом доме 28 февраля.
В ответ Дональд Трамп заявил, что если стороны заключат мирное соглашение, то война завершится. «Россия не захочет вернуться [к войне], никто не захочет вернуться», — сказал Трамп.
В ходе встречи президент США сообщил, что Вашингтон «начал прорабатывать параметры сделки» о завершении российско-украинской войны.