Зеленский: «Нам нужно не просто прекращение огня. Путин его нарушал 25 раз»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что Украине нужно не просто соглашение о прекращении огня.

«Нам нужно не просто прекращение огня. Мы уже делали так, Путин нарушал его 25 раз», — сказал Зеленский в ходе встречи, проходящей в Белом доме 28 февраля.

В ответ Дональд Трамп заявил, что если стороны заключат мирное соглашение, то война завершится. «Россия не захочет вернуться [к войне], никто не захочет вернуться», — сказал Трамп.

В ходе встречи президент США сообщил, что Вашингтон «начал прорабатывать параметры сделки» о завершении российско-украинской войны.