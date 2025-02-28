Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен согласиться на урегулирование российско-украинской войны. Об этом он сказал в ходе спора, возникшего между президентами на переговорах в Белом доме.

«Можете ли вы выступать с позиции силы без США? Ваши люди смельчаки. Либо мы делаем это соглашение. Либо вы выходите из соглашения. Я понимаю, что будет тяжело, будет трудно. Но у вас нет на руках козырей. Когда мы подпишем соглашение, вы будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете. Это не очень хорошо. Это не очень мило с вашей стороны», — сказал Трамп Зеленскому (цитата по «РБК-Украина»).

Трамп ранее заявил, что Зеленский поступает неуважительно к США.