Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме 28 февраля, сообщает «РБК-Украина».

«Вы проявляете неуважение к нашей стране», — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права «диктовать то, что Америка будет чувствовать». «Вы в не выгодных условиях с начала войны», — заявил президент США.

«Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращение огня», — сказал Трамп.

«Вы не в лучшем положении. Сейчас у вас нет козырей… Вы играете с жизнями миллионов людей… Вы играете с третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к этой стране», — сказал Трамп.

Как отмечает «РБК-Украина», Трамп начал критиковать президента Украины после того, как Зеленский сказал о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.

Трамп начал спорить с Зеленским после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что президент Украины проявил неуважение, споря с американским лидером в Овальном кабинете на глазах у представителей СМИ, пишет Associated Press.

В ходе встречи Зеленский заявил, что Украине «нужно не просто прекращение огня», поскольку Россия ранее уже нарушала такие соглашения.