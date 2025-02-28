Зеленский на встрече с Трампом назвал Путина «убийцей и террористом»
Источник: Associated Press
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя идти на компромисс, сообщает Associated Press.
По данным агентства, Зеленский в ходе встречи в Овальном кабинете назвал Путина «убийцей и террористом» и сказал Трампу, что «с убийцей не должно быть компромиссов».
Зеленский принес с собой распечатанные фотографии, чтобы показать их Трампу. Как пишет «РБК-Украина», это снимки украинских военных после возвращения из российского плена.