Украинец, вернувшийся из российского плена в результате обмена. Сентябрь 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / «Хочу жить»

В марте 2022 года глава управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко провел совещание с . Оно касалось содержания военнопленных из Украины. Потапенко заявил, что никаких ограничений на насилие по отношению к ним не будет — и призвал «быть жестокими», «не жалеть» их. Такие же поручения были даны спецназу ФСИН в других регионах России, утверждает The Wall Street Journal.

Издание поговорило с тремя бывшими сотрудниками российской тюремной системы — двумя офицерами спецназа и членом медицинской бригады. Они уехали за границу с помощью основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина и дали показания следователям Международного уголовного суда. Спецназовцы заявили, что уволились из системы ФСИН «до того, как их заставили заниматься пытками», но поддерживали связь с коллегами, которые остались там работать.

Издание отмечает, что рассказы бывших сотрудников тюремной системы подтверждаются документами и историями украинцев, прошедших через российский плен.

ООН еще в 2022 году обвинила Россию в систематических пытках военнопленных из Украины. При этом свидетельства бывших сотрудников ФСИН говорят о том, что персонал колоний, где держат пленных, проявляет к ним жестокость по прямому указанию руководства.

По словам двух бывших офицеров спецназа ФСИН, они присутствовали на совещании с Потапенко в марте 2022 года и интерпретировали его инструкции как карт-бланш на насилие.

В том же марте 2022-го администрации исправительных учреждений по всей России получили письма с требованием выделить отдельные этажи, части зданий или даже целые здания для украинских пленных. Отряды спецназа в них ротировали каждый месяц; спецназовцы всегда ходили в балаклавах и избивали пленников, если те смотрели им в глаза. Они боялись, что кто-нибудь из пленников опознает их после освобождения.

По словам бывших спецназовцев, охранники жаловались, что в электрошокерах слишком быстро садятся батарейки — так часто их использовали. Бывший член медицинской бригады, работавший в пенитенциарной системе Воронежской области, заявил, что охранники избивали украинцев до тех пор, пока не ломались дубинки, а когда это происходило, брались за другие предметы, например, водопроводные трубы. Кроме того, по его словам, охранники били украинцев по одним и тем же местам на теле, не давая гематомам заживать и вызывая заражение. Как минимум один пленник из-за этого умер, заявил источник WSJ.

WSJ также поговорил с двумя украинцами, 25-летними Павлом Афисовым и Андреем Егоровым, которые провели около 30 месяцев в российском плену и были освобождены в рамках обмена в октябре 2024 года.

Афисов, который за два года в плену сменил несколько мест заключения, заявил, что самым сильным избиениям он обычно подвергался после этапирования в новую колонию. Когда его привезли в Тверскую область, охранники отвели его в комнату для медицинских осмотров и заставили раздеться догола. Они обрили его и били током. После бритья его заставили кричать «Слава России, слава спецназу», а затем приказали выйти вперед — все еще голым — и спеть гимны России и СССР. Когда он сказал, что не знает слов, его избили.

Егоров, который был в плену в Брянской области, рассказал, что украинцев там заставляли бежать по тюремному коридору с матрасами над головой, а выстроившиеся вдоль стен охранники били их по ребрам. Добежав до конца коридора, надо было приседать и отжиматься, тоже под градом ударов. После освобождения Егоров узнал, что у него сломаны пять позвонков. От работы с психологом он отказался, заявив: «Если вы не прошли через то, через что прошел я, вы не сможете мне помочь».

В июне 2024 года Владимир Путин говорил, что в плену в России находятся почти 6,5 тысячи украинских военных. В октябре The New York Times писала о почти 8 тысячах военных и 22 тысячах гражданских пленников из Украины, ссылаясь на данные украинских властей и правозащитников. Не меньше 177 украинцев погибли в плену. Больше 4 тысяч человек с начала войны украинской стороне удалось освободить (среди них военные и гражданские украинцы, а также иностранцы).

Один из украинцев после российского плена

«Состояние пленных вызывает ужас и ассоциации с нацистскими концлагерями». Проект «Хочу жить» опубликовал фото украинца, который провел в плену больше двух лет Восемьсот тридцать второй день войны. Фотографии

Один из украинцев после российского плена

«Состояние пленных вызывает ужас и ассоциации с нацистскими концлагерями». Проект «Хочу жить» опубликовал фото украинца, который провел в плену больше двух лет Восемьсот тридцать второй день войны. Фотографии