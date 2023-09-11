«Проект» обвинил основателя Gulagu.net Владимира Осечкина в том, что он присваивает себе чужие заслуги и обманывает информаторов Правозащитник ответил, что в него «плеснули грязью исподтишка»

Страница Владимира Осечкина в Facebook

«Проект» опубликовал профайл основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Издание называет его «одним из самых заметных российских правозащитников военного времени» и «человеком, благодаря которому мир узнал о масштабах пыток в российских тюрьмах». Именно Осечкин в 2021 году обнародовал записи с пытками и изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной больнице, после чего своей должности лишился глава ФСИН Александр Калашников. При этом «Проект» обвиняет Осечкина в том, что он тайно зарабатывал деньги на помощи заключенным и бывшим силовикам с получением политического убежища в Европе. Журналисты издания посчитали, что «многие люди должны быть предупреждены» о поступках этого «неоднозначного» человека. «Медуза» пересказывает главное из публикации «Проекта».

Владимир Осечкин основал правозащитный проект Gulagu.net в 2011 году. Он известен тем, что публикует видео пыток заключенных в российских колониях, а также интервью с силовиками и осужденными, пострадавшими от насилия. В 2015-м Осечкин эмигрировал во Францию. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину правозащитник выпустил несколько интервью с военнослужащими и наемниками , которые были свидетелями военных преступлений и отказались участвовать в войне. Также основатель Gulagu.net сообщал об эвакуациях таких «отказников» за пределы РФ.

Однако, как утверждает «Проект», в этих заявлениях и в своей деятельности Осечкин «не всегда честен» и приписывает себе эвакуации, которых не проводил. К примеру, утверждается в статье, бывшего наемника ЧВК Вагнера Андрея Медведева, историю которого первым рассказал Осечкин, нелегально переправляли через границу в Норвегию другие люди. Издание не раскрывает их имен по соображениям безопасности, обстоятельства эвакуации журналистам подтвердила адвокат Каринна Москаленко.

В январе 2023 года в телеграм-канале Gulagu.net вышел пост о Медведеве, начинавшийся фразой «Еще одна эвакуация завершена успешно» — из него СМИ сделали вывод, что военного переправляли в Норвегию при содействии Осечкина. Однако вскоре правозащитник поссорился с Медведевым и обвинил его в работе на ФСБ.

Похожим образом проходила эвакуация другого участника войны Никиты Чибрина, служившего в части, которую обвиняют в убийствах жителей Бучи. Осечкин напрямую заявлял, что Gulagu.net помогали военному уехать из России. Однако, как рассказал Чибрин, план эвакуации Осечкина не сработал, после чего военному пришлось выезжать из страны самостоятельно и просить убежище не во Франции, как было изначально запланировано, а в Испании.

По подсчетам «Проекта», Осечкин публично называл еще как минимум пять имен военных и силовиков, которые, по его словам, уехали из России с его помощью. В комментарии журналистам основатель Gulagu.net заявил, что эвакуаций было больше — «не менее десяти и не более ста».

«Как минимум трех из пяти вывезенных Осечкин в итоге обвинил в военных преступлениях или работе на ФСБ, а про Чибрина написал „Проекту“ просто: „Съехал с катушек“. Осечкин отказался отвечать на вопрос, как он проверяет обращающихся к нему за эвакуацией силовиков», — говорится в статье.

«Проект» также обратил внимание на «абсурдные сенсации» и вызывающие сомнения сообщения, источником которых периодически выступает Осечкин. Так, в одном из интервью он рассказал со ссылкой на «источник в », что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин якобы готовил для президента России Владимира Путина блюдо из человеческих мозгов.

В мае правозащитник провел экстренный стрим, в котором заявил, что Россия якобы собирается ударить ядерным оружием по Украине, а затем процитировал мем . Позже выяснилось, что алармистские сообщения и мемы правозащитнику на стрим умышленно отправляли последователи . Осечкин заявил «Проекту», что во время стрима у него не было возможности проверить эту информацию, но он посчитал важным ее зачитать.

В 2022 году Осечкин заявил, что его пытались убить в Биаррице. Власти Франции не нашли этому подтверждений, и, похоже, посчитали, что правозащитника кто-то разыграл

В качестве еще одного из примеров того, как Осечкин распространяет противоречивую информацию, в статье приводится история с предполагаемым покушением на правозащитника.

Еще в феврале 2022 года Gulagu.net сообщал, ссылаясь на источники, что выходцы с Северного Кавказа готовят покушение на Осечкина. В сентябре того же года, сам правозащитник рассказал в эфире ютьюб-шоу журналистки Юлии Латыниной, что несколько дней назад его пытались убить. По его словам, он заметил «красную точку», которая двигалась по стене его дома во французском Биарицце, а потом услышал выстрелы. Доказательств произошедшего правозащитник не привел.

Журналисты «Проекта» обратили внимание на то, что спустя год никакие новые детали, связанные с расследованием предполагаемого покушения, не были обнародованы. В интервью правозащитник утверждал, что покушение на него организовали по приказу президента РФ Владимира Путина, и сравнивал себя с Борисом Немцовым и Галиной Старовойтовой. Однако французские правоохранительные органы практически сразу заявили, что не нашли «объективных доказательств» версии Осечкина.

«Проект» попросил правозащитника ответить на вопросы о предполагаемом покушении. Тогда он пригласил их в Биарриц, сославшись на то, что не может разглашать содержание «секретных документов» по телефону. При входе в дом Осечкина журналистов обыскали четыре человека в штатском — как объяснил основатель Gulagu.net, это были сотрудники спецподразделения французской полиции Le Service de la Protection.

В Биаррице Осечкин показал журналистам документ, который, по его словам, отражает позицию следствия, а также аудиозапись своего разговора о покушении с охранником. Правозащитник перевел документ и запись с французского, но, как утверждает издание, «случайно или умышленно скрыл важные детали». В частности, на записи охранник, со слов Осечкина, находившийся на месте покушения, рассказал, что слышал свист, а полиция позже нашла «маленькие резиновые пульки».

Кроме того, в одном из абзацев документа, который Осечкин перевел как доказательство того, что соседи тоже видели «лазер», на самом деле говорится, что следствие посчитало, что над правозащитником кто-то подшутил. Обнаружить неточность в тексте удалось с помощью онлайн-переводчика на телефоне Осечкина, который отказался передать документ журналистам и переводить его фрагменты на других носителях.

На дальнейшие вопросы, как пишет , Осечкин только задал ответный: «Вы думаете, службы Франции идиоты?» Он также напомнил о предоставленной ему во Франции охране. Пресс-релиз французских правоохранителей об отсутствии доказательств его версии основатель Gulagu.net объяснил тем, что публикацию специально выпустили чтобы «заглушить медиа волну». Он также обещал предоставить подтверждающую это аудиозапись, но не сделал этого, отмечает «Проект».

Информаторы Gulagu.net заявили, что Осечкин обманул их, пообещав помощь в получении политического убежища во Франции. На одного из них правозащитник пожаловался в ФСБ

Для профайла Осечкина «Проект» поговорил со знакомыми и бывшими информаторами основателя Gulagu.net. Один из них — предприниматель Андрей Иванов. Он попросил помощи у Осечкина, когда его IT-бизнес подвергся давлению со стороны силовиков.

Основатель Gulagu.net предложил семье Иванова убежище «под ключ» за 28 тысяч евро, рассказал бизнесмен журналистам. Первую часть суммы — пять тысяч евро — Иванов передал в России, а уже во Франции Осечкин заявил, что подозревает предпринимателя в работе на ФСБ. Он предложил продолжить работу, только если Иванов будет отдавать деньги «налом», без расписок и договоров. Бизнесмен утверждает, что всего передал Осечкину 11 тысяч евро, но тот так и не составил обещанное досье для подачи на политическое убежище.

Похожая история произошла с бывшим чиновником ФСИН Павлом Щетининым, который начал сотрудничать с Осечкиным в 2016 году. Он рассказал Gulagu.net, что руководство пыталось вовлечь его в коррупцию, а после отказа вынудило уволиться. По словам бывшего чиновника, в обмен на публикацию Осечкин пообещал вывезти его из России и обеспечить международную защиту.

Когда Щетинина начали преследовать в России, Осечкин позвал его во Францию. Однако, как утверждает бывший сотрудник ФСИН, выезжать из страны ему пришлось самостоятельно — по поддельному паспорту, который ему помогли сделать бывшие коллеги в полиции. Во Франции основатель Gulagu.net заявил, что нашел для Щетинина адвокатов для оформления убежища, но их услуги обойдутся в 40 тысяч евро на семью из пяти человек. «Заплатив часть суммы, Щетинин начал ждать обещанных адвокатов, но так их и не увидел, зато выяснил, что стоимость их услуг вероятно преувеличена едва ли не в десять раз», — пишет «Проект». Бывший чиновник передал журналистам аудиозапись, подтверждающую его версию.

Осечкин заявил «Проекту», что не получил денег от Иванова и Щетинина и что они оба работают на ФСБ. По этой причине он передумал помогать Иванову, а Щетинину, по его словам, вообще не обещал помощь.

После разрыва отношений с правозащитником Щетинина по запросу России задержали сотрудники Интерпола, но вскоре отпустили. Тогда, утверждает бывший чиновник ФСИН, выяснилось, что Осечкин раскрыл его местонахождение ФСБ, и российские власти отправили запрос на экстрадицию.

Как выяснил «Проект», основатель Gulagu.net попросил координатора проекта Бориса Ушакова отправить на имя главы ФСБ Александра Бортникова письмо о том, что Щетинин находится во Франции и оттуда продолжает «координировать коррупционную схему ФСИН». Эту информацию журналистам подтвердил Ушаков. Он также предоставил переписку с Осечкиным и копию заявления на Щетинина.

Кроме того, Осечкин пожаловался на бывшего информатора во французский орган по делам беженцев. Из-за этого Щетинину сначала отказали в убежище, но изменили решение после обжалования. В итоге суд посчитал жалобу Осечкина на Щетинина личным конфликтом двух россиян.

Осечкин не отрицает, что жаловался Ушакову на Щетинина, но в беседе с «Проектом» сказал, что не помнит, чтобы просил координатора писать в ФСБ. «Этот человек находился и находится в контакте с ФСБ России», — заявил основатель Gulagu.net журналистам в ответ на вопрос о бывшем информаторе.

«Проекту» известны еще как минимум десять случаев, когда Осечкин помогал людям с получением убежища. Получал ли Осечкин от кого-либо из них деньги, не ясно. По данным журналистов, как минимум в одном случае правозащитник оказывал юридическую помощь.

Основатель Gulagu.net регулярно безосновательно обвиняет правозащитников, информаторов и журналистов в работе на российские спецслужбы. «Проект» подозревает его самого в связях с силовиками

Как пишет «Проект», Владимир Осечкин обвиняет практически всех, кто с ним конфликтует, в сотрудничестве с ФСБ, ФСИН, другими российскими ведомствами, а также в военных преступлениях. При этом правозащитник не предоставляет никаких доказательств своим обвинениям.

Издание насчитало более 20 человек и организаций, которых Осечкин бездоказательно обвинял. Чаще всего это конкуренты-правозащитники, информаторы, поссорившиеся с Осечкиным, а также сотрудники Gulagu.net. В этот список вошли и сами журналисты «Проекта», которых правозащитник заподозрил в сотрудничестве с ФСБ при подготовке профайла.

При этом в начале своей правозащитной карьеры сам Осечкин был связан с влиятельными силовиками и чиновниками, посещал мероприятия «Единой России» и рабочие группы в Госдуме, а также эфиры федеральных телеканалов, отмечает «Проект».

На одном из таких эфиров он познакомился с Антоном Цветковым из организации «Офицеры России», а в фейсбуке — с бывшим членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Михаилом Сенкевичем, рассказали журналистам Цветков и Сенкевич.

Издание утверждает, что именно при поддержке Осечкина Цветков в 2013 году возглавил столичную ОНК. В свою очередь, когда основатель Gulagu.net, нарушил условия из-за поездки в колонии аннексированного Крыма с гуманитарной помощью, Цветков помог ему избежать возвращения в тюрьму. «Собрался консилиум в ресторане: что делать? И Цветков куда-то позвонил и все решилось», — рассказал Сенкевич. Цветков подтвердил «Проекту», что помог Осечкину.

Больше всего подозрений в том, что основатель Gulagu.net сотрудничает с российскими властями, пишет «Проект», вызывает самая громкая публикация правозащитников — записи с пытками и изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной больнице. Авторы профайла отмечают необычную реакцию властей на публикацию — было возбуждено несколько уголовных дел, своих постов лишилось руководство ФСИН по Саратовской области, а также глава федерального ведомства.

В частности, по мнению издания, вызывает подозрения то, что силовики фактически позволили уехать из страны бывшему заключенному Сергею Савельеву, передавшему записи Gulagu.net. Кроме того, в первых письмах Осечкину информатор сообщил, что готов передать записи «по просьбе сотрудников ФСИН за денежное вознаграждение». Это, отмечает «Проект», следует из материалов дела о незаконном доступе к компьютерной информации, которое возбудили после публикации записей с пытками. В итоге Осечкин заплатил Савельеву около двух тысяч долларов. Оба они утверждают, что потратили деньги на покупку ноутбука для передачи архива с пытками, а про «сотрудников ФСИН» Савельев якобы написал для маскировки.

Как выяснил «Проект», на фоне публикации архива Осечкин получил семь крупных переводов в криптовалюте на общую сумму в 709 тысяч долларов. Издание отмечает, что это больше чем три четверти всех пожертвований, поступивших на кошельки Gulagu.net за 2021-2023 годы, которые отследили авторы профайла. Осечкин заявил, что это переводы от крупного спонсора и его личные деньги от продажи участков в Подмосковье.

«Во ФСИН всегда были разные группы, кланы. И они использовали его как сливной бачок — информацию он никогда не проверял», — прокомментировал журналистам Антон Цветков возможное сотрудничество Осечкина со ФСИН.

Как отреагировал на статью «Проекта» Владимир Осечкин и Gulagu.net

Владимир Осечкин назвал публикацию издания «осканадалившейся». «Они выпустили так называемый портрет, не спросив меня. На свое усмотрение решили взять и плеснуть грязью. Причем грязью даже не в лицо — когда я перед ними сидел и с ними общался — а так вот в спину, исподтишка», — сказал он на стриме, в ходе которого три часа обсуждал статью с зрителями ютьюб-канала Gulagu.net.

В телеграм-канале правозащитного проекта написали, что профайл «Проекта» — это «нагромождение фактов и бездоказательной лжи», которое «выдают за „расследование“». Gulagu.net утверждает, что журналисты, приехавшие в Биарриц к Осечкину, «не пытались выяснить суть и правду, а лишь пытались найти что-то, чтобы очернить». Кроме того, проект назвал «подлым» обнародование информации о мерах безопасности в доме Осечкина.

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