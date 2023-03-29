Gulagu.net остановил программу эвакуации российских военных. Из-за десантника, скрывшего убийства украинцев, которых он задерживал

Правозащитный проект Gulagu.net остановил программу эвакуации из России людей, связанных с российской армией и силовыми подразделениями. Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

По его словам, организация приняла такое решение из-за «негативного опыта», полученного во время эвакуации российского десантника Павла Филатьева, вывезенного во Францию. Осечкин заявил, что Филатьев «признался в том, что скрыл от нас и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие».

Основатель Gulagu.net привел выдержки из статьи шведской газеты Dagens Nyheter (доступна по подписке), опубликованной в конце февраля. В беседе с журналистом издания Филатьев сказал, что «некоторые из пленных, которых мы взяли, были потом расстреляны или повешены». Военный подчеркнул, что сам этого не видел, а знает от бывших сослуживцев.

Десантник Павел Филатьев участвовал в полномасштабном российском вторжении в Украину. После двух месяцев на передовой он уволился из армии и написал книгу о первых днях войны. Первоначально, утверждает Осечкин, Филатьев собирался передать деньги от продажи книги Украине, но затем отказался это делать.

Среди тех, кого организация Gulagu.net вывезла из России в рамках программы эвакуации, — Никита Чибрин, служивший в части, которую обвиняют в убийствах жителей Бучи, Константин Ефремов, заявивший, что стал свидетелем пыток украинцев, а также бывший наемник ЧВК Вагнера Андрей Медведев.