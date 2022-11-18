«Это преступная война. Я хочу сделать все, чтобы она прекратилась» Российский военный, служивший в части, которую обвиняют в убийствах жителей Бучи, попросил убежища в Испании

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Gulagu.net

15 ноября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что из России в Испанию вывезли военнослужащего, который побывал на войне в Украине, вернулся в Россию и решил бежать из страны. 27-летний Никита Чибрин участвовал в российском вторжении в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады, которую обвиняют в совершении военных преступлений под Киевом. По его словам, он не сделал ни единого выстрела, пока находился в Украине. Газета The Guardian взяла у него интервью.

Никита Чибрин рассказал, что записался в российскую армию в 2021 году из-за финансовых трудностей. Он не предполагал, что ему придется участвовать в каких-либо войнах. Тем не менее 24 февраля 2022 года он в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады, которую обвиняют в убийстве мирных жителей в Буче, оказался в Украине. «Мы понятия не имели, что собираемся воевать в Украине. Нас всех обманули», — добавил он.

В первый же день вторжения, утверждает Чибрин, он заявил своему командиру, что не будет воевать. Сперва ему угрожали тюрьмой, но позже командование решило снять его с должности армейского механика и использовать в качестве «грузчика и уборщика».

Первый месяц войны Чибрин провел в селе Липовка, расположенном недалеко от Бучи и Андреевки, где позже были обнаружены многочисленные свидетельства военных преступлений российских солдат.

Чибрин утверждает, что не был свидетелем убийств или изнасилований мирных жителей, однако он говорит, что слышал, как это обсуждают его сослуживцы. При этом он рассказал о случаях мародерства, которые видел лично: «Они воровали все, что было. Стиральные машины, электронику, все».

После отступления из Киевской области подразделение Чибрина направили в Бугаевку — село, расположенное недалеко от Изюма. Чибрин рассказал, что он и многие его сослуживцы пытались уволиться из армии, но, по его словам, офицеры обещали их расстрелять, если они попытаются дезертировать.

16 июня Чибрину удалось сбежать из части. Он спрятался в грузовике, который направлялся в Россию. Примерно в это же время, сообщает The Guardian, он связался с адвокатом и руководителем проекта «Военный омбудсмен» Максимом Гребенюком, который помогает военным, отказывающимся участвовать в боевых действиях в Украине.

Чибрин перебрался в Испанию, где подал запрос о политическом убежище. По данным газеты, его уже отпустили из иммиграционного центра в аэропорту Мадрида и в ближайшее время переведут во временный лагерь для беженцев.

Чибрин рассказал газете, что очень хочет дать показания в международном суде: «Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное, чтобы она прекратилась», — заявил он.

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