Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что на него готовят покушение

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Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что выходцы с Северного Кавказа, предположительно, готовят покушение на основателя организации Владимира Осечкина.

Проект утверждает, что получил такую информацию от двух источников. Так, собеседник в чеченской диаспоре во Франции заявил, что «некие силы из » пытаются найти исполнителя убийства среди эмигрантов из Чечни. По словам источника, стоимость заказа на убийство Осечкина составляет 100 тысяч евро. Gulagu.net пишет, что убийство могут инсценировать как уличный конфликт.

Еще один источник Gulagu.net из Москвы сообщил, что 7 февраля неназванный сотрудник Главного оперативного управления ФСИН, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассказал о том, что ФСИН и ФСБ нашли исполнителей «через негласных агентов в среде выходцев из Северного Кавказа» и что в ближайшее время Осечкина «ликвидируют».

Владимир Осечкин, комментируя это, опубликовал видео, снятое на юго-западе Франции. Правозащитник показал кадры рассвета на берегу Атлантического океана.

Обращение Владимира Осечкина Гулагу-нет Официальный канал

Что я хочу сказать по поводу этих угроз, которые поступили в мой адрес по поводу возможной ближайшей ликвидации. Мы все живем с вами один раз, здесь, на этой Земле. И вопрос лишь в том, что мы успеем сделать до [смерти]. И мне думается, что я с моими друзьями, коллегами, семьей уже немало сделали вместе.

Осечкин отметил, что вместе с коллегами сделал «первые шаги по разоблачению пыточного конвейера в России». «И что бы ни происходило дальше, я хочу сказать, что я не боюсь и я знаю, что мы все сделали правильно», — сказал он.

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Осенью 2021 года проект Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в разных регионах России. После этого следователи возбудили несколько уголовных дел, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. В ноябре директора ФСИН России Александра Калашникова уволили.

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