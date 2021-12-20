В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за пытки

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В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. В базе данных Госдумы документ пока не опубликован.

Согласно законопроекту, пытки, совершенные представителями власти, станут относиться к категории особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы до 12 лет.

В документе также вводится понятие «запугивание», а принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН предложено приравнивать к пыткам.

В октябре 2021 года проект по защите прав заключенных Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Эти ролики проекту передал бывший заключенный, имевший доступ к камерам наблюдения в больнице.

Материалы Gulagu.net вызвали широкий резонанс. После их публикации было возбуждено несколько уголовных дел, ушел в отставку глава управления ФСИН Саратовской области. В конце ноября президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова.

В действующем Уголовном кодексе РФ есть статья 117 «Истязания», предусматривающая в качестве наказания до семи лет лишения свободы.