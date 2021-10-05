Gulagu.net получил «секретный архив» с записями пыток в российских колониях. Опубликованы видео изнасилований трех заключенных ФСИН и прокуратура объявили о проверках

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Сергей Бобылев / ТАСС

Правозащитный проект Gulagu.net получил 40 гигабайт записей пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. «Секретный архив спецслужб», как сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, передал правозащитникам программист, который на протяжении пяти лет во время своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратовской области. В сентябре Gulagu.net уже публиковал пять фотографий со сценами сексуального насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Сейчас опубликованы видео изнасилований трех заключенных в больнице.

Над заключенными, сообщил Осечкин, издевались негласные агенты ФСБ и ФСИН. Пытки и изнасилования снимали на служебные видеорегистраторы. У правозащитников, добавил Осечкин, есть доказательства причастности к пыткам сотрудников Главного оперативного управления ФСИН, а также оперативных управлений ГУФСИН по Иркутской области, УФСИН по Саратовской области и УФСИН по Владимирской области. Публиковать эти доказательства Gulagu.net планирует в несколько этапов.

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку после публикации о пытках заключенных в больнице. «Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН. Проверка, подчеркнули в службе исполнения наказаний, находится на особом контроле руководства ФСИН России.

Собственную проверку начала и Генпрокуратура. По результатам проверки, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, «будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание».

«Сначала надо все проверить». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил 5 октября на вопросы журналистов о видеозаписях пыток и изнасилований. «В случае, если подлинность материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства», — сказал Песков, еще раз подчеркнув, что «сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов».

«Никаких жалоб в беседах с заключенными не было», — заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев. Члены ОНК, по его словам, за последние полгода неоднократно посещали тюремную больницу, где, по данным Gulagu.net, были сделаны записи, но о пытках и изнасилованиях им никто не говорил. Об отсутствии жалоб заключенных на пытки заявила и региональный омбудсмен Надежда Сухова.

Сайт проекта Gulagu.net после объявления о «секретном архиве спецслужб» подвергся DDoS-атаке. По мнению основателя Gulagu.net, кибератака — это месть ФСБ и ФСИН за разоблачение их секретных методов и видеоархива.