Проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного видеоархива спецслужб» с записями пыток и изнасилований заключенных

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Представители правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России «секретный видеоархив» спецслужб, который включает в себя записи пыток и изнасилований заключенных в местах лишения свободы. Об этом заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Правозащитник назвал произошедшее «самым большим и громким провалом российских спецслужб». По его словам, архив предоставил программист, который на протяжении пяти лет, во время своего заключения, имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратове.

Независимые правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний.

Подробнее о содержимом архива Осечкин пообещал рассказать позднее.

Проект Gulagu.net специализируется на защите прав заключенных и сборе данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН. Летом 2021 года проект сообщил, что приостанавливает деятельность в России и вывозит сотрудников за границу в связи с опасениями за их безопасность — при этом отмечалось, что расследования будут продолжены.

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