«Убивают, электрошокерами жгут». СК занялся проверкой сообщений о пытках в белгородской колонии

Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о пытках, которые применили к троим заключенным исправительной колонии строгого режима № 7 в городе Валуйки Белгородской области. Свои проверки также организовали ФСИН и прокуратура.

Родственники заключенных пожаловались в фонд «В защиту прав заключенных», что сотрудники колонии применяют силу, сообщил ТАСС эксперт фонда Петр Курьянов. Об издевательствах рассказали заключенные Дмитрий Рубанов, Максим Друс и Алексей Куценко.

29 августа правозащитник Лев Пономарев опубликовал на сайте «Эха Москвы» скриншоты переписки одного из заключенных со своей подругой. Мужчина написал, что в избиениях участвует начальник колонии, «а на вахте убивают, электрошокерами жгут».

Фонд нашел адвоката и направил его в колонию. Адвоката к заключенным не пустили. Выдали отказы от трех заключенных, в... Опубликовано Фонд "В защиту прав заключенных" Cреда, 29 августа 2018 г.

Колонию посетил юрист фонда «В защиту прав заключенных», но его отказались впустить внутрь, предоставив письменные заявления заключенных с одинаковым текстом: «В услугах адвоката не нуждаюсь». По закону такие заявления пишут в присутствии адвоката, чтобы тот убедился, что на заключенных не оказывают давление. После этого юрист обратился во ФСИН и СК.

Жена заключенного Дмитрия Рубанова Елена не подтвердила информацию о пытках. Она рассказала белгородскому изданию Go31, что 30 августа ей позвонил муж. Елена спросила, бьют ли его, на что он ответил отрицательно: «Нет, такого нет». Администрация колонии не могла принудить его к такому ответу, уверена его супруга. «Завербовать моего мужа невозможно», — считает Елена. Она также отметила, что во время свиданий не видела следов побоев или синяков.

Региональный уполномоченный по правам человека Александр Панин сообщил, что после сообщений фонда сформировал комиссию, в которую вошли представители ФСИН и Общественной наблюдательной комиссии. 30 августа они должны посетить колонию и «дать реальную оценку этому факту», сказал Панин.