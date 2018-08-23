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новости

В России действительно часто пытают или журналисты все преувеличивают?

4 минуты
09:05, 23 августа 2018
За последние недели появилось много публикаций о пытках. Это произошло после того, как «Новая газета» показала, как пытали заключенного в Ярославской колонии. Но в России пытают не только в колониях. Мы собрали все сообщения за последний год в одну таблицу, а руководитель отдела «Разбор» Александр Борзенко рассказал, кто и кого пытает в России — и как за это наказывают.
Внимание. Мы настоятельно просим впечатлительных людей не смотреть видео. Оно содержит кадры, которые могут вас шокировать.
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Автор — Александр Борзенко

Монтаж — Леонид Марантиди, Роман Бородин

Дизайн — Виктор Ходак

Продюсер — Лика Кремер

новости

В России действительно часто пытают или журналисты все преувеличивают?

4 минуты

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