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Какие главные проблемы есть в российских колониях и тюрьмах. Версия нового главы ФСИН
13:38, 7 ноября 2019
Источник: Meduza
Александр Калашников, занявший пост директора ФСИН в начале октября,
назвал
главные проблемы, которые стоят перед его ведомством. По словам Калашникова, это — трудоустройство заключенных и обеспечение соответствующих условий отбывания наказаний. Для решения этих проблем, заявил глава ФСИН, «делается очень много, и мы не стоим на месте». О пытках и издевательствах в колониях, на фоне сообщений о которых был отправлен в отставку «в связи с достижением предельного возраста» предыдущий глава ФСИН, Калашников упоминать не стал.
Фото в анонсе: пресс-служба ФСИН
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