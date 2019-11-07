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Какие главные проблемы есть в российских колониях и тюрьмах. Версия нового главы ФСИН

Источник: Meduza
Александр Калашников, занявший пост директора ФСИН в начале октября, <a href="https://www.interfax.ru/russia/683325" target="_blank">назвал</a> главные проблемы, которые стоят перед его ведомством. По словам Калашникова, это — трудоустройство заключенных и обеспечение соответствующих условий отбывания наказаний. Для решения этих проблем, заявил глава ФСИН, «делается очень много, и мы не стоим на месте». О пытках и издевательствах в колониях, на фоне сообщений о которых был отправлен в отставку «в связи с достижением предельного возраста» предыдущий глава ФСИН, Калашников упоминать не стал.
Александр Калашников, занявший пост директора ФСИН в начале октября, назвал главные проблемы, которые стоят перед его ведомством. По словам Калашникова, это — трудоустройство заключенных и обеспечение соответствующих условий отбывания наказаний. Для решения этих проблем, заявил глава ФСИН, «делается очень много, и мы не стоим на месте». О пытках и издевательствах в колониях, на фоне сообщений о которых был отправлен в отставку «в связи с достижением предельного возраста» предыдущий глава ФСИН, Калашников упоминать не стал.

Фото в анонсе: пресс-служба ФСИН