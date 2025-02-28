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«У вас нет карт на руках». Зеленский приехал в Белый дом подписать соглашение о недрах — но поссорился с Трампом и досрочно покинул переговоры Вот как это было. Видео

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Украинский президент Владимир Зеленский в Белом доме поругался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако во время пресс-конференции он раскритиковал политику США по налаживанию дипломатических контактов с Россией. В ответ Трамп обвинил Зеленского в неуважении, а также недостаточной благодарности за финансовую поддержку и поставки вооружения в Украину. После спора с Трампом Зеленский досрочно покинул Белый дом. А сам Трамп опубликовал заявление, в котором еще раз обвинил Зеленского в неуважении. Подписание соглашения, которое должно было состояться позднее, отменили.
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