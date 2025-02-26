Украина и США договорились о совместном доступе к украинским природным ресурсам Вот главные условия этого соглашения (но это не точно)

Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной соглашению о недрах Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Украина и США выработали окончательный текст рамочного соглашения о природных ресурсах. Его опубликовала «Украинская правда». Президент Украины Владимир Зеленский сумел настоять на двух принципиальных пунктах. Во-первых, доходы от добычи и продажи полезных ископаемых будут инвестировать в послевоенное восстановление Украины — они не пойдут на выплату долга перед США (которого Зеленский не признает). Во-вторых, соглашение хоть и не предусматривает напрямую гарантий безопасности Украины со стороны США, но содержит упоминание о них. Официально договор пока не подписан.

Рамочное соглашение не содержит многих деталей. Они должны быть проработаны в последующем договоре, подготовку которого представители США и Украины должны начать немедленно. В ближайшее время (предположительно, в пятницу, 28 февраля) Зеленский отправится в Вашингтон для дальнейших переговоров и подписания документов.

Главное из соглашения

Правительства Украины и США создадут Инвестиционный фонд восстановления, которым будут владеть и управлять совместно. Правительство Украины будет вносить в фонд 50% всех будущих доходов от реализации полезных ископаемых, находящихся в государственной собственности, а также от эксплуатации соответствующей инфраструктуры (например, терминалов СПГ и портов). Уже существующие источники доходов, предусмотренные в бюджете Украины, под это соглашение не подпадают.

США смогут дополнительно вносить в фонд деньги и прочие активы, «критически важные для восстановления Украины».

Доходы фонда будут как минимум раз в год инвестировать в проекты, содействующие «безопасности, защите и процветанию Украины». В первую очередь это будут государственные и частные проекты разработки полезных ископаемых, те же терминалы СПГ и порты.

Детали, касающиеся структуры собственности, управления и работы Инвестиционного фонда восстановления, а также сроков, будут прописаны в особом соглашении, которое разработают представители министерства финансов США, министерства финансов Украины и министерства экономики Украины. Это соглашение будет подлежать ратификации Верховной радой. В нем будут прописаны в том числе положения о дивидендах, то есть о доходах, которые сможет получить от фонда не только Украина, но и США.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в рамочном соглашении ничего не говорится о долге Украины перед США за уже поставленную военную помощь. Одно из принципиальных возражений украинского президента против прежних вариантов договора состояло в том, что они предусматривали эксплуатацию природных ресурсов Украины не для инвестиций в ее восстановление, а для погашения долга в 500 миллиардов долларов. Зеленский такого долга за Украиной не признает.

Другой претензией Зеленского было то, что прежние варианты соглашения не предусматривали надежных гарантий безопасности Украины со стороны США. В нынешнем рамочном соглашении говорится: «Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для достижения долгосрочного мира. Участники будут стремиться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций».

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