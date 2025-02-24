Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог во время переговоров в Киеве. 20 февраля 2025 года Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

С начала переговоров о заключении по полезным ископаемым Вашингтон предложил Киеву три варианта сделки: «плохой», «лучший [из предложенных]», а также «катастрофический», говорится в статье журнала The Economist. Издание называет сделку «предложением, от которого Украина не может отказаться».

Как рассказали украинские источники журналистов The Economist, идея сделки возникла у украинской стороны в сентябре 2024 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский предложил предоставить США права на добычу полезных ископаемых в обмен на будущую помощь в обеспечении безопасности и приглашение в НАТО. Однако президент США Дональд Трамп перевернул эту идею с ног на голову, потребовав ресурсы и инфраструктуру Украины в качестве компенсации за помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

По словам собеседников издания, с начала переговоров украинские чиновники встречались с тремя группами сменяющих друг друга переговорщиков от США, каждая из которых продвигала свою версию сделки.

Так, , «плохой» вариант сделки 12 февраля Зеленскому представил глава Минфина США Скотт Бессент. По данным Financial Times, американский министр потребовал от президента Украины подписать соглашение с требованием компенсировать США за счет природных ресурсов «здесь и сейчас». Зеленский, говорится в статье издания, «был очень зол» на переговорах с Бессентом.

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Второй вариант сделки — «лучший [из предложенных]» — украинской стороне представили спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. Как и первая версия, по данным The Economist, вторая не содержала обещаний помочь Украине с обороной, кроме пункта о защите ресурсов, добытых США. Но, как отметил источник в украинском правительстве, во второй версии «не было столь же явной попытки представить это как оплату воображаемого долга».

В ответ на второй вариант Украина выступила с , суть которого The Economist не раскрывает. Однако уже 20 февраля Киев «был ошарашен» третьей, «катастрофической» версией соглашения, за которой стоит министр торговли США Говард Латник. «Украине сказали, что нужно забыть обо всех предыдущих переговорах и свыкнуться с мыслью о передаче ресурсов взамен на небольшие выгоды. Соглашайтесь или уходите — и проиграйте войну», — пишет The Economist.

Согласно этой версии, США требуют от Украины передать 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, включая порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США. Взносы в этот фонд будут продолжаться до тех пор, пока общая сумма фонда не достигнет 500 миллиардов долларов. «[Эта сумма] соответствует сильно завышенным заявлениям Трампа о том, сколько Америка потратила на помощь Украине с начала войны. При текущих уровнях государственных доходов это займет сотни лет», — отмечает The Economist. Один из украинских чиновников, поговоривший с изданием, отметил: «Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса и нас линчует разъяренная толпа».

Украинские источники издания отрицают, что переговоры по соглашению зашли в тупик. Однако, по их словам, не всегда ясно, с какой из трех переговорных групп они должны разговаривать. Минфин США настаивал, что несет ответственность за переговоры, даже когда Киеву была представлена версия соглашения от Латника. В целом, по словам украинских чиновников, встречи представителей Украины с командой Трампа настолько запутаны, что они начали смотреть документальные фильмы в поисках подсказок о стиле ведения переговоров с президентом США.

При этом украинцы опасаются, что если примут последнее предложение, то оттолкнут Вэнса. Они предпочли бы вернуться к «более справедливому» проекту сделки, представленной вице-президентом США и спецпосланником Трампа Келлогом. «Тогда у нас были настоящие, продуктивные переговоры и мы двигались к соглашению», — заявили украинские собеседники журналистов.

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Украинские источники The Economist предполагают, что «катастрофическая» версия соглашения была предложена Киеву «в качестве наказания» за то, что тот отверг предыдущие варианты сделки. «Как только он [Трамп] увидел, что мы не договорились с Вэнсом и Келлогом, он прислал очень высокопоставленного парня, который оперирует только цифрами, без эмоций и сочувствия», — сказал один из собеседников журналистов в Украине. По его словам, украинской стороне покровительственным тоном были высказаны неявные угрозы: «Американцы сказали: это полюбовное соглашение. Мы заботимся о вас, а вы же не хотите проблем».

Другая проблема переговоров по соглашению между Украиной и США заключается в том, что цели совместного инвестиционного фонда до конца неясны, пишет The Economist. В первой версии, как сообщалось, фонд будет претендовать только на государственные доходы, полученные Украиной от добычи ресурсов, и финансировать долгосрочное восстановление страны после войны. В третьем черновике сделки, говорят украинские источники журнала, США хотят обладать правом собственности как на активы, так и на инвестиции, что больше похоже на захват, чем на инвестиционное соглашение.

23 февраля Зеленский заявил, что не будет подписывать соглашение, по которому Украина будет должна США 500 миллиардов долларов. По его словам, он не считает помощь Вашингтона Киеву долгом. Президент Украины также отметил, что стороны продвигаются в переговорах с США и сделка не включает условие о 500 миллиардах.

По данным The Economist, обсуждение параметров сделки продолжается. Один из украинских чиновников в беседе с изданием отметил, что это «не переговоры, а вымогательство». Другой назвал их «грубыми», но, добавил он, «это не самое плохое, что может быть». «Все остальное, что произойдет позже, будет хуже», — сказал источник.

В Киеве растут опасения, что в ответ на очередной отказ подписать проект соглашения США могут попытаться лишить Украину военной поддержки, отключить от системы спутниковой связи Starlink или ускорить двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.

Украина и США находятся на финальном этапе переговоров по соглашению о природных ресурсах, заявила 24 февраля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры «были очень конструктивными» и «почти все ключевые детали уже согласованы». «Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед», — добавила Стефанишина.

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