Я готов уйти с поста , если это принесет мир Украине. Или обменять свой пост на членство в НАТО. В годовщину вторжения, 24 февраля, в Киеве пройдет саммит с участием европейских лидеров: обсудим стратегию на ближайшие недели и гарантии безопасности. Прежде всего от Европы, но нам нужны и гарантии США. Самый дешевый вариант — членство в НАТО. Гарантиями безопасности могут быть и экономические . При всем уважении к США, мы не признаем долг ни в 500 миллиардов долларов, ни в 100 миллиардов. Байден дал Украине грант, а не деньги в долг. В нынешнем варианте соглашения о природных ресурсах написано, что на каждый доллар помощи от США Украина должна будет вернуть два, но я не подписываю обязательств, которые лягут на 10 поколений будущих украинцев. Если экономическое соглашение — это гарантии безопасности, то почему их нет в документе? Мы продвигаемся в переговорах с США — уже нет условия о 500 миллиардах. Трамп — не навсегда, а нам нужен мир на много лет. Мы хотим, чтобы в экономическом плане это была сделка win-win — выгодная и для американского и для украинского бизнеса, и выгодная для народа. Я не обижаюсь на Трампа за его слова о — обиделся бы, если бы был диктатором. Выборы президента в Украине пройдут после отмены военного положения. Трамп стремится завершить горячую фазу войны в 2025 году — это его цель. На завершить войну с гарантиями безопасности для Украины невозможно. Нужны такие гарантии, как вступление в ЕС, финансирование украинской армии численностью 800 тысяч солдат и миротворческий контингент. Замороженные российские — это наши деньги, именно наши, а не наши с партнерами.

Это краткий пересказ выступления Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве 23 февраля. На основе публикаций украинских СМИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Tetiana Dzhafarova / AP / Scanpix / LETA