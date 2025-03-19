Зеленский в разговоре с Трампом согласился на прекращение ударов по энергетике

Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом согласился на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам с Россией, сообщил украинский президент в соцсети X.

«Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с [Владимиром] Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — написал Зеленский.

По его словам, американская сторона также предложила «безоговорочное прекращение огня на линии фронта», и Украина приняла это предложение. В разговоре Трампа с Путиным накануне речи о безоговорочном прекращении огня не шло — Кремль сообщал лишь, что Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре и «дал команду военным».

Кроме того, как написал Зеленский, он предоставил Трампу обновленную информацию о «ситуации на поле боя и последствиях российских ударов». Президенты говорили о ситуации в Курской области, а также затронули вопросы освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, вывезенных в Россию. «Мы также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней», — сообщил Зеленский.

Разговор с Трампом Зеленский назвал «позитивным, очень содержательным и откровенным». Он поблагодарил президента США за «хорошее начало» работы украинской и американской команд в Джидде, а также выразил благодарность американскому народу за поддержку. «Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции Трампа о мире через силу», — добавил он.

По его словам, украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни «для продолжения координации шагов по достижению мира».