Financial Times: Путин предложил остановить боевые действия в Украине по нынешней линии фронта

Владимир Путин предложил остановить боевые действия в Украине по нынешней линии фронта, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

По словам собеседников FT, Путин во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Петербурге в начале апреля также сказал, что Москва может отказаться от своих претензий на те части оккупированных Россией украинских регионов, которые остаются подконтрольными Киеву.

После этого США, как пишет FT, выдвинули идеи возможного урегулирования, включающие признание Крыма российским, а также признание фактического контроля Москвы над оккупированными ею частями четырех регионов.

Предложение Путина, как отмечает FT, стало первым за почти три года войны официальным сигналом того, что российский президент может отказаться от максималистских требований, чтобы закончить боевые действия.

Однако по мнению европейских чиновников, знакомых с усилиями США по завершению войны, Путин может использовать это кажущееся уступкой предложение как приманку, чтобы втянуть Трампа в принятие остальных требований России и навязать их Украине как свершившийся факт. «Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от некоторых позиций, чтобы Трамп мог заявить о победе», — сказал один из собеседников FT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал FT, что «идет напряженная работа». «Мы ведем переговоры с американской стороной. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя делать публично», — сказал Песков.

По мнению источников FT, Трамп благодаря Уиткоффу понимает все нюансы, связанные с признанием территорий и остановкой боевых действий. «И есть надежда, что все это произойдет к 30 апреля, чтобы он [Трамп] мог с гордостью заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства», — пишет FT.

23 апреля в Лондоне пройдут переговоры США с Украиной и ее европейскими союзниками, в числе которых, по словам Владимира Зеленского, будут представители Великобритании, Германии и Франции. За день до этого The Washington Post сообщила, что украинская и европейская делегации «столкнутся с предложением США» признать Крым российским и заморозить линию фронта.

Зеленский, также за день до встречи в Лондоне проводивший брифинг для журналистов, заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. «Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это вне нашей Конституции», — сказал он.

На встрече в Лондоне американская сторона, по данным Bloomberg, должна была быть представлена госсекретарем США Марко Рубио и специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом. Однако 22 апреля представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Рубио в Лондон не поедет, назвав его «очень занятым человеком». США на встрече представит спецпосланник Трампа Кит Келлог. Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер утверждает, что в Лондоне не будет и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Он, в свою очередь, в конце недели планирует посетить Москву для очередной встречи с Владимиром Путиным.