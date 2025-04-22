Зеленский: Киев не признает оккупацию Крыма. Только Украина может быть оператором ЗАЭС. После прекращения огня готовы к переговорам в любом формате

Украина не признает юридически оккупацию Крыма, заявил Владимир Зеленский на брифинге перед встречей украинской делегации с американской и европейской в Лондоне, передает «Суспільне».

«Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это вне нашей Конституции», — сказал Зеленский (цитата по «Суспільне»).

По его словам, обсуждение вопроса Крыма и других оккупированных Россией территорий ведет только к затягиванию войны, и «именно этого хочет Россия». «Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться по территориям», — сказал Зеленский.

Он добавил, что слова о признании Крыма российским можно воспринимать как «сигналы», но официального предложения по этому поводу Киев не получал. Президент Украины отметил, что, хоть эти «сигналы» и звучат, он не знает, исходят они от американских чиновников, или с российской стороны.

Также президент Украины сделал еще ряд заявлений относительно предложений США по мирному соглашению и дальнейших переговоров.

Комментируя предложение США взять под свой контроль территорию у Запорожской АЭС, о котором писала газета The Wall Street Journal, Зеленский сказал, что только Украина может быть оператором станции. Он добавил, что США не смогут работать на ЗАЭС без Украины. «Если мы вместе с США будем восстанавливать АЭС, зарабатывать на электроэнергии — это нормальная история», — сказал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

На переговорах в Лондоне 23 апреля у украинской делегации, как заявил Зеленский, будет мандат на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня. После прекращения огня Украина готова сесть за стол переговоров в любом формате, добавил Зеленский.

«Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня мы готовы садиться [за стол переговоров] в любом формате, чтобы не было никакого тупика», — заявил Зеленский (цитата по «Суспільне»).

22 апреля, за день до переговоров в Лондоне, The Washington Post сообщила, что украинская и европейская делегации «столкнутся с предложением США» признать Крым российским и заморозить линию фронта. О том, что США в рамках мирного соглашения готовы рассмотреть признание Крыма российским, ранее сообщал Bloomberg, а по данным The Wall Street Journal, это предложение было передано американской стороной европейским союзникам и Украине на переговорах в Париже 17 апреля.