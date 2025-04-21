The Wall Street Journal: США предложили взять территорию у Запорожской АЭС под свой контроль
США предлагают присвоить территориям вокруг Запорожской АЭС нейтральный статус и передать контроль над ними Вашингтону. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Такое предложение содержится в документе, описывающим «контуры прочного и долговременного мира», а также пути, которыми, как считают США, можно его достичь. США представили план европейским союзникам и Украине на переговорах в Париже 17 апреля.
Также в этом документе говорится, что США могут признать российский контроль над Крымом, а Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО.
Какую именно территорию вокруг АЭС предлагается объявить нейтральной и как ее будут контролировать США, не уточняется.
По данным WSJ, Вашингтон ожидает ответа от Киева на свои предложения, он должен быть получен на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце нынешней недели. Если позиции США, Европы и Украины совпадут, предложения могут передать России.
Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину.
В марте Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил, что «американское владение» атомными электростанциями было бы «лучшей защитой» для них. Зеленский отмечал, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность.