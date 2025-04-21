The Wall Street Journal: США предложили взять территорию у Запорожской АЭС под свой контроль

США предлагают присвоить территориям вокруг Запорожской АЭС нейтральный статус и передать контроль над ними Вашингтону. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такое предложение содержится в документе, описывающим «контуры прочного и долговременного мира», а также пути, которыми, как считают США, можно его достичь. США представили план европейским союзникам и Украине на переговорах в Париже 17 апреля.

Также в этом документе говорится, что США могут признать российский контроль над Крымом, а Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО.

Какую именно территорию вокруг АЭС предлагается объявить нейтральной и как ее будут контролировать США, не уточняется.

По данным WSJ, Вашингтон ожидает ответа от Киева на свои предложения, он должен быть получен на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце нынешней недели. Если позиции США, Европы и Украины совпадут, предложения могут передать России.

Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В марте Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил, что «американское владение» атомными электростанциями было бы «лучшей защитой» для них. Зеленский отмечал, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность.

Читайте также

Война Тысяча сто пятьдесят первый день. Россия объявила «пасхальное перемирие», США могут признать российский контроль над Крымом

Читайте также

Война Тысяча сто пятьдесят первый день. Россия объявила «пасхальное перемирие», США могут признать российский контроль над Крымом