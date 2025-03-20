Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом возможность передачи Запорожской АЭС и других украинских станций в собственность США

Владимир Зеленский не обсуждал с Дональдом Трампом возможность передачи украинских атомных электростанций в собственность США. Об этом президент Украины заявил на совместной пресс-конференции в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

«Они [США] хотят ее [Запорожскую АЭС] забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом», — сказал Зеленский. Он добавил, что также в разговоре с президентом США не поднимался вопрос собственности и на другие АЭС.

Президент Украины подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность.

Вопрос атомных электростанций и электроснабжения Украины, как сообщал Белый дом, обсуждался в ходе переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 19 марта.

После беседы в администрации Трампа заявили, что «американское владение» украинскими АЭС стало бы «лучшей защитой» для этой инфраструктуры. В Минэнерго США говорили, что Соединенные Штаты могут взять на себя управление украинскими атомными электростанциями, если это поможет завершить войну.

В свою очередь Зеленский после разговора с Трампом говорил, что обсуждал с президентом США только Запорожскую АЭС, захваченную войсками РФ, и американские инвестиции в ее восстановление.

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