Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом возможность передачи Запорожской АЭС и других украинских станций в собственность США
Владимир Зеленский не обсуждал с Дональдом Трампом возможность передачи украинских атомных электростанций в собственность США. Об этом президент Украины заявил на совместной пресс-конференции в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.
«Они [США] хотят ее [Запорожскую АЭС] забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом», — сказал Зеленский. Он добавил, что также в разговоре с президентом США не поднимался вопрос собственности и на другие АЭС.
Президент Украины подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность.
Вопрос атомных электростанций и электроснабжения Украины, как сообщал Белый дом, обсуждался в ходе переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 19 марта.
После беседы в администрации Трампа заявили, что «американское владение» украинскими АЭС стало бы «лучшей защитой» для этой инфраструктуры. В Минэнерго США говорили, что Соединенные Штаты могут взять на себя управление украинскими атомными электростанциями, если это поможет завершить войну.
В свою очередь Зеленский после разговора с Трампом говорил, что обсуждал с президентом США только Запорожскую АЭС, захваченную войсками РФ, и американские инвестиции в ее восстановление.