Белый дом: Трамп предложил Украине «американское владение» атомными станциями, которое было бы «лучшей защитой» для них

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что «американское владение» атомными электростанциями было бы «лучшей защитой» для них, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп обсудил с Зеленским электроснабжение Украины и атомные электростанции. «Он [Трамп] сказал, что США могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их опытом в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сообщила Левитт.

По ее словам, Зеленский запросил «дополнительные системы ПВО для защиты своих граждан, в частности, ракетные системы Patriot», и Трамп «согласился работать с ним, чтобы найти [доступные варианты], в частности, в Европе».

Также Трамп с Зеленским обсудили ситуацию в Курске и «договорились о тесном обмене информацией между своими военными штабами по мере развития ситуации на поле боя», сказала Левитт.

Кроме того, Трамп пообещал «тесно сотрудничать» с обеими сторонами в вопросе возвращения украинских детей, вывезенных на территорию России, сказала Левитт. По ее словам, оба президента согласились, что остановка взаимных с Россией ударов по энергетике, которую поддержал Зеленский, может быть первым шагом к полному окончанию войны и обеспечению безопасности.