Война Тысяча сто двадцать первый день. Украина согласилась прекратить удары по объектам энергетики. США предложили свое «владение» Запорожской АЭС

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Недавний опрос, проведенный в Украине, показал, что 50% жителей страны не готовы на территориальные уступки «ни при каких обстоятельствах», даже если это будет означать затягивание войны. 39% считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости от некоторых территорий можно отказаться. Мы просим наших читателей из Украины высказать свое мнение по этому вопросу. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 марта поговорили по телефону. Беседа продолжалась около часа, она последовала за переговорами, которые Трамп 18 марта провел с Владимиром Путиным. И США, и Украина, согласно заявлениям сторон, остались довольны переговорами, назвав их «хорошими», «позитивными» и «содержательными».

«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», — рассказал Трамп. Зеленский отметил, что Трамп поделился с ним «подробностями разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые они обсудили».

Среди других тем, которые обсуждали Зеленский и Трамп по телефону: ситуация на фронте, в том числе в Курской области, последствия российских ударов, усиление украинской ПВО, освобождение военнопленных и возвращение украинских детей, а также электроснабжение Украины и атомные электростанции.

По словам Зеленского, он обсуждал с Трампом только Запорожскую АЭС, которая в начале российско-украинской войны была захвачена войсками РФ. В Белом доме сообщили, что Трамп, в частности, сказал, что США «могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их опытом в области электроэнергетики и коммунальных услуг». «Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

На брифинге с журналистами после переговоров украинский лидер отметил, что Трамп спрашивал, могут ли США восстановить ЗАЭС. «Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и тому подобное. Мы готовы обсудить это», — добавил Зеленский, по мнению которого Запорожская АЭС не будет работать под контролем РФ. В свою очередь, в Минэнерго США заявили, что Соединенные Штаты могут взять на себя управление украинскими атомными электростанциями, если это поможет завершить войну.

Обновление. Владимир Зеленский 20 марта заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом возможность передать в собственность США Запорожскую АЭС или другие атомные электростанции Украины.

Главный итог переговоров — Киев поддержал идею Вашингтона о прекращении «ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре». Именно так это сформулировал украинский лидер после переговоров. Ранее Путин согласился на 30-дневный «взаимный отказ» от ударов «по объектам энергетической инфраструктуры». Зеленский отметил, что такое соглашение может стать «одним из первых шагов к полному завершению войны». Кроме того, Украина вновь подтвердила, что поддерживает идею США о «безусловном прекращении огня на линии фронта».

При этом до сих пор неясно, когда начнет действовать взаимная пауза в ударах по энергетике, на которую согласились РФ и Украина, а также какие именно объекты будут считаться неприкосновенными. Пока стороны продолжают взаимные атаки, в том числе по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, — а также обвиняют друг друга в «дефиците договороспособности» и «пропаганде».

После беседы с Трампом Зеленский также заявил, что они поручили своим командам «решить технические вопросы, касающиеся реализации и расширения частичного прекращения огня». По его словам, Украина собирается подготовить список своих объектов, которые не должны подвергаться атакам. Делегации Украины и США, рассказал украинский лидер, готовы встретиться в Саудовской Аравии «в ближайшие дни».

На «ближайшие дни» в саудовской Джидде также запланировано продолжение переговоров представителей Москвы и Вашингтона. В администрации Трампа уже заявили, что встреча пройдет 23 марта. В Кремле, говоря о дате переговоров, отметили, что «это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Джидде на уровне технических групп будет обсуждаться тема возобновления черноморской зерновой сделки, а также другие «нюансы» и «аспекты» прекращения российско-украинской войны. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры пройдут 24 марта.

Судя по всему, делегация США в Саудовской Аравии снова будет вести переговоры с представителями Украины и России по отдельности. По крайней мере, в офисе президента Украины заявили, что киевская делегация не планирует участвовать в предстоящих переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Фотохроника войны

ВСУ пытаются отбросить российские силы от Покровска. Раненых украинских военных спасают в пункте стабилизации Фотографии

Фотохроника войны

ВСУ пытаются отбросить российские силы от Покровска. Раненых украинских военных спасают в пункте стабилизации Фотографии

Война глазами читателей «Медузы»

Антонио (Киев). Я выехал из страны на второй год войны. Взгляд на ее окончание у меня сформировался еще летом 2022 года и не поменялся до сих пор: заканчивать войну надо как можно скорее, если при этом сохраняется суверенитет страны.

Несправедливая война, еще менее справедливая перспектива мира. Сочувствую тем, кто вынужден жить на оккупированных территориях против своей воли. В то же время искренне не понимаю те 50 бескомпромиссных процентов населения, отвергающих мир без возврата всех территорий. Всегда любопытно, сколько из них на фронте, в краткосрочном отпуске на гражданке или уже готово отправиться на фронт.

Сужу упрощенно, но для меня портрет половины сограждан [не допускающих отказа от территорий] сейчас выглядит так: это либо мужчина призывного возраста, убежденный, что нельзя делать «ни шагу назад», но при этом последовательно избегающий мест скопления сотрудников ТЦК, либо человек, которому не грозит призыв (женщины, многодетные, пожилые и так далее) и который с легкостью готов отдать жизни своих соотечественников за отвоевание разрушенных квадратных километров.

Вернуть свои земли и наказать агрессора хотели бы все, но создается впечатление, что на деле «скидываться» на восстановление справедливости мало кто готов: цена, как и риск неуспеха, слишком высоки.

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О чем мы писали вчера

Война Тысяча сто двадцатый день. Взаимные атаки на объекты энергетики продолжаются — несмотря на договоренности между Путиным и Трампом

О чем мы писали вчера

Война Тысяча сто двадцатый день. Взаимные атаки на объекты энергетики продолжаются — несмотря на договоренности между Путиным и Трампом

«Медуза»