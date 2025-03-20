ВСУ пытаются отбросить российские силы от Покровска. Раненых украинских военных спасают в пункте стабилизации Фотографии

ВСУ контратаковали под Покровском и смогли остановить наступление войск РФ на этот город, писала «Медуза» в свежей сводке боев. Теперь украинские военные пытаются отбросить российские силы от города, атакуя села Лысовка и Шевченко к югу от Покровска. «Медуза» публикует фотографии, сделанные под Покровском в пункте стабилизации 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии Украины, куда с линии фронта доставляют раненых бойцов ВСУ.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

15 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

15 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

16 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

16 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

15 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

16 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Карта боев от «Медузы»

Армия РФ так и не смогла окружить ВСУ в Курской области — хотя почти выдавила украинские войска из региона На каких еще участках фронта Россия перехватывает инициативу? Карта боев на 18 марта

Карта боев от «Медузы»

Армия РФ так и не смогла окружить ВСУ в Курской области — хотя почти выдавила украинские войска из региона На каких еще участках фронта Россия перехватывает инициативу? Карта боев на 18 марта