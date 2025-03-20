«Удары России не прекращаются». Зеленский заявил, что войска РФ атаковали Украину почти 200 дронами

Российские военные в ночь на 20 марта атаковали территорию Украины 171 ударным беспилотником, а также дронами-имитаторами различных типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

К утру украинские военные сбили 75 беспилотников типа «Шахед» в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Еще 63 дрона-имитатора были «локационно потеряны».

В результате атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области, заявили в ВСУ.

Глава гражданской администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил, что город Кропивницкий «пережил самую массированную вражескую атаку». По данным ГСЧС Украины, пострадала гражданская инфраструктура, в нескольких районах города повреждены жилые дома. 10 человек получили ранения, среди раненых — четверо детей.

«Удары России по Украине несмотря на ее пропагандистские заявления не прекращаются. Ежедневно и еженощно — под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру», — прокомментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ночью войска РФ запустили почти 200 беспилотников.

Президент США Дональд Трамп 18 и 19 марта провел телефонные переговоры сначала с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским. Вашингтон предложили Москве и Киеву на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Россия и Украина согласились.

Публично условия соглашения — дата его начала, какую именно инфраструктуру стороны взаимно не будут атаковать — не раскрывались. Россия и Украина продолжили атаковать территории друг друга беспилотниками.

В частности, Минобороны РФ обвинило Украину в «преднамеренной атаке» с помощью трех дронов по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказская в Краснодарском крае в ночь на 19 марта. После этой атаки в Кремле заявили о «дефиците договороспособности» у Киева.

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