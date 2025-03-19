Минобороны РФ: российские силы ПВО после приказа Путина сбили собственные беспилотники, нацеленные на энергообъекты Украины

Российские военные сбили свои же беспилотники, запущенные по энергетическим объектам Украины, после получения приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинским энергообъектам. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, в момент получения приказа в воздухе находились семь российских ударных дронов, нацеленных на энергообъекты, связанные с военно-промышленным комплексом и находящиеся в Николаевской области.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК „Панцирь“, один дежурным истребителем ВКС России», — заявили в Минобороны РФ.

В своем заявлении Минобороны также заявило, что через несколько часов после завершения переговоров Путина с Дональдом Трампом Украина «совершила преднамеренную атаку» с помощью трех дронов по объекту энергетической инфраструктуре в станице Кавказская в Краснодарском крае. В результате там произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 квадратных метров.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — считают в ведомстве.

В сводке Воздушных сил ВСУ за 19 марта говорилось, что российские войска атаковали Украину ракетами «Искандер-М», С-300 и запустили 145 беспилотников типа «Шахед», также дроны-имитаторы.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президентов США и России, после которого Кремль объявил, что Владимир Путин поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергетике Украины, дав соответствующую команду военным. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту договоренность, заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. «Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать», — сказал он.

Зеленский также добавил, что у него еще не было разговора с Трампом после беседы президента США с Путиным, но он рассчитывает, что такой разговор состоится. Тогда, сказал Зеленский, он сможет узнать больше деталей о договоренностях с Россией, чтобы понимать, «что конкретно поддерживать».

Читайте также

Трамп требовал полного прекращения огня в Украине. Путин на переговорах с ним фактически ответил отказом Итоги их беседы — по версии Кремля

Читайте также

Трамп требовал полного прекращения огня в Украине. Путин на переговорах с ним фактически ответил отказом Итоги их беседы — по версии Кремля