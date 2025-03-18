Дональд Трамп предложил на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин согласился сделать это немедленно.

Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву в качестве «ключевого условия» для начала мирного урегулирования.

Путин заявил о «серьезных рисках», связанных с контролем соблюдения полного 30-дневного режима прекращения огня. Никаких договоренностей по этому вопросу достигнуто не было. Украина по предложению США была согласна полностью прекратить огонь.

Путин анонсировал новый обмен пленными: 175 на 175 человек. Украине также передадут 23 раненых украинских военных.

Путин выразил признательность Трампу за стремление способствовать «благородной цели» прекращения войны.

Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, обсудили идеи сотрудничества в экономике и договорились оставаться в контакте.

Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими звездами НХЛ и КХЛ.

Это приблизительный пересказ основных тезисов из пресс-релиза с официального сайта Кремля.

А вот что сказали в Белом доме Белый дом: Трамп и Путин согласились, что российско-украинская война должна завершиться «прочным миром»

Фото на обложке: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA