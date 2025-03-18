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Трамп требовал полного прекращения огня в Украине. Путин на переговорах с ним фактически ответил отказом Итоги их беседы — по версии Кремля
Источник: Meduza
- Дональд Трамп предложил на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин согласился сделать это немедленно.
- Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву в качестве «ключевого условия» для начала мирного урегулирования.
- Путин заявил о «серьезных рисках», связанных с контролем соблюдения полного 30-дневного режима прекращения огня. Никаких договоренностей по этому вопросу достигнуто не было. Украина по предложению США была согласна полностью прекратить огонь.
- Путин анонсировал новый обмен пленными: 175 на 175 человек. Украине также передадут 23 раненых украинских военных.
- Путин выразил признательность Трампу за стремление способствовать «благородной цели» прекращения войны.
- Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, обсудили идеи сотрудничества в экономике и договорились оставаться в контакте.
- Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими звездами НХЛ и КХЛ.
Это приблизительный пересказ основных тезисов из пресс-релиза с официального сайта Кремля.
Фото на обложке: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA