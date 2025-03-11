Зеленский: мы готовы полностью прекратить огонь на 30 дней

Украина согласилась на предложение США установить 30-дневное прекращение огня, теперь Вашингтон должен убедить в этом Россию. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги состоявшихся в Джидде переговоров представителей Киева и Вашингтона.

По его словам, на переговорах в Саудовской Аравии Киев выдвинул три предложения: «тишина в небе», «тишина на море» и «освобождение пленных».

Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд. И сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше — и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что по итогам переговоров в Джидде США приняли решение немедленно возобновить обмен разведданными и восстановить помощь в безопасности Украины. Также Киев и Вашингтон договорились «как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины».

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