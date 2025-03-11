Спасатели осматривают дом в Подмосковье, пострадавший в результате атаки дронов ВСУ AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Крупнейшая атака дронов ВСУ с начала войны. В Подмосковье погибли три человека

ВСУ сегодня ночью и утром провели крупнейшую с начала войны атаку беспилотниками на территории России. По утверждению Минобороны РФ, силы ПВО сбили 343 украинских беспилотника над Московской, Курской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

В результате атаки в Домодедовском районе, находящемся в нескольких километрах к югу от Москвы, погибли три человека. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, все они — сотрудники компании «Мираторг», которые находились на парковке предприятия в селе Ям в тот момент, когда она попала под удар беспилотника. Один человек погиб на месте, двое других умерли в больницах. В «Мираторге» пообещали выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей и компенсировать им расходы на похороны, власти Подмосковья заявили, что выплатят им по миллиону рублей.

Более полутора десятков человек в Подмосковье получили ранения, несколько из них были госпитализированы. В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов в Москве и ее ближайших пригородах, а также железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. На парковке в селе Ям, где погибли три человека, сгорели 20 автомобилей.

Атака дронов ВСУ. Под ударом — жилые дома в Москве и Подмосковье Meduza

В Генштабе ВСУ заявили, что целью атаки были производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, «способного перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине».

В сообщении украинского Генштаба отмечается, что, по информации из открытых источников, «пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры», однако ответственность за это в Генштабе возложили на «действия ПВО российского агрессора». Ведомство утверждает, что соблюдает нормы международного гуманитарного права и «принимает меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население». В Минобороны РФ, в свою очередь, обвинили ВСУ в намеренном ударе по гражданским объектам «для демонстрации способности к продолжению боевых действий».

В Совете национальной безопасности Украины отметили, что атака беспилотников — это «сигнал Путину». «В прекращении огня с воздуха он так же должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно», — заявил представитель СНБО Андрей Коваленко.

Ранее СМИ писали о том, что делегация Украины на встрече с США в Саудовской Аравии выступит с предложением о частичном прекращении огня, а именно о приостановке боевых действий в воздухе и на море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать, видит ли он связь между атакой дронов и переговорами Украины с США, заявил: «Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать. Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да».

Что в это время происходит на передовой

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Что в это время происходит на передовой

Оборона ВСУ в Курской области рушится: российская армия отвоевала уже половину украинского плацдарма — и продолжает наступать Насколько критично положение ВСУ? Карта боев на 11 марта

Мир

Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии

В городе Джидда в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США. Со стороны Киева в них принимают участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, со стороны Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц.

Переговоры начались около полудня по местному времени. Спустя примерно три часа был объявлен перерыв, после чего встреча продолжилась. Как следует из кратких комментариев участников, сделанных по ходу встречи, она проходит успешно. «Мы продвигаемся», — заявил CNN Уолц. Ермак в соцсети икс написал: «Работа продолжается».

Источник издания «Суспильне» сообщил, что в ходе первой части переговоров речь шла о частичном перемирии в воздухе и на море, которое предлагает Киев, а во второй части обсуждается вопрос о гарантиях безопасности Украины.

Официально в МИД Украины ранее заявляли, что переговоры будут касаться «двусторонних отношений и пути к миру». Рубио накануне переговоров заявлял, что если Вашингтону «понравятся» итоги встречи, США возобновят военную помощь, приостановленную после ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Он также подчеркнул, что главным итогом переговоров для США будет «твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные решения».

Этот материал будет обновлен, когда переговоры завершатся и стороны выступят с комментариями.

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Война глазами читателей «Медузы»

Катя. Помню февральское утро, когда объявили о начале войны (не СВО — презираю этот термин всей душой). Так же отчетливо, как если бы это произошло вчера. Помню мысли свои: «Да ну, преувеличивают масштаб конфликта, наверное. Быстро разберутся как лидеры мировых держав, как взрослые люди. Невинных жертв не будет или будет совсем мало». И вот идет третий год кровавого конфликта…

Я вьетнамка по национальности, родилась в Москве. Родители, будучи совсем молодыми и не зная русского языка, иммигрировали сюда еще в советские годы в поисках лучшего будущего. Лишь благодаря их стараниям я могу получать здесь высшее медицинское образование и жить в достаточном комфорте. Но теперь светлое будущее в России, о котором мы так мечтали, уже не кажется таким светлым.

Мне больно за украинцев, за невинных русских, за всех, кому пришлось пролить кровь в такой бессмысленный войне. Верю, что многие разделяют мою позицию, просто боятся ее публично высказывать и защищать. Вот я, например, восхищаюсь оппозиционными СМИ и критикую политику Путина в кругу близких, однако не смею ходить на протесты. Страх, что меня поймают, что меня отчислят из университета, за который платит моя мама, что будущее, за которое она с папой так боролась, разрушится — этот страх просто невыносим. Я зла на Путина и его прихвостней, которые делают этот страх вполне реальным для многих людей.

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