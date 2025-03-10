Война Тысяча сто одиннадцатый день. ВСУ теряют позиции в Курской области из-за отсутствия разведданных США

Российские военные в поселке Погребки в Курской области, 9 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

ВСУ терпят поражение в Курской области из-за отсутствия разведданных США

Прекращение передачи разведданных США Украине стало одной из причин успешного наступления российских войск в Курской области в последние дни, пишет The New York Times. Как рассказали изданию украинские бойцы с передовой, в этом регионе отсутствие разведданных стало «особенно проблематичным».

Высокопоставленный американский военный чиновник также заявил журналистам, что прекращение обмена разведданными нанесло ущерб способности ВСУ обнаруживать и атаковать российские войска на территории Курской области.

Издание Time еще 8 марта со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского писало, что отсутствие американских разведданных, в первую очередь, повлияло на способность ВСУ вести боевые действия в России. «Не только в Курске, на всей российской территории у нас теперь проблемы», — заявил собеседник Time.

Российские военные начали активное наступление в Курской области в конце прошлой недели. За 8-9 марта они освободили восемь населенных пунктов: Локня, Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина (за весь февраль ВС РФ вернули контроль лишь над пятью). Согласно подсчетам ТАСС на основании утверждений Минобороны РФ, всего по состоянию на вечер 9 марта российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области.

В понедельник, 10 марта, группировка войск «Север» объявила, что «флаг России воздвигнут» еще в четырех населенных пунктах. Достоверного подтверждения этой информации пока нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил, что «не сомневается» в полном восстановлении контроля над Курской областью, однако вновь отказался предположить, когда это произойдет. «По Курской области: конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков», — сказал он на брифинге для прессы.

Президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что «почти прекратил» приостановку обмена разведданными с Украиной. Трамп в очередной раз дал понять, что это было сделано, чтобы добиться от Киева более гибкой позиции на переговорах: сразу после комментария о разведданных он заявил, что «ожидает хороших результатов» от предстоящей в Саудовской Аравии встречи представителей Вашингтона и Киева.

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Мир

Великобритания выступает посредником между Украиной и США

Представители Великобритании консультировали команду президента Украины Владимира Зеленского накануне встречи с делегацией США в Эр-Рияде, пишет The Times. Это было сделано, чтобы не допустить нового разлада в отношениях Киева и Вашингтона.

Как пишет издание, в том числе с этой целью на выходных Украину посещал советник по нацбезопасности премьера Великобритании Джонатан Паэулл. По данным The Times, Паэулл рекомендовал команде Зеленского на переговорах ясно дать понять Трампу, что Украина готова выполнять все запросы США — и таким образом показать, что главным препятствием к миру является Россия. Официально содержание встречи Пауэлла и Зеленского не комментировалось, президент Украины лишь написал в соцсетях, что она была «крайне продуктивной» и что он благодарен Великобритании за поддержку.

Великобритания, пишет The Times, также прикладывает серьезные усилия для того, чтобы США возобновили обмен разведданными с Киевом. Премьер Кир Стармер на выходных обсуждал это с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, а Пауэлл — с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Уолцем. В Лондоне рассматривают возобновление разведывательной помощи как более насущное и выполнимое требование, нежели продолжение поставок военной помощи.

Переговоры США и Украины в саудовской Джидде должны состояться 11 марта. С американской стороны их возглавит госсекретарь Марко Рубио, с украинской — руководитель офиса президента Андрей Ермак. Сам Зеленский сегодня, 10 марта, также летит в Саудовскую Аравию, где встречается с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Официальных контактов с представителями США у него не запланировано.

Издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что представители Киева на встрече собираются предложить частичное прекращение огня, которое будет предусматривать запрет на взаимные удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Представители США, в свою очередь, на переговорах будут оценивать готовность Украины к компромиссам, в том числе, по вопросу территорий, сообщили источники Reuters.

Война глазами читателей «Медузы»

Елизавета (Москва). Я работаю психологом и понимаю, что люди изменились за эти три года. Я помню, как всех «накрыло» в 2022 году. У всех были только одни чувства — страх и злость. А что сейчас, спрашиваю я себя. Как будто ничего и не происходит, те кто боялся за будущее, сейчас активно продвигают свои проекты. Покупают недвижимость, планируют отпуск, разводятся, женятся, рожают детей.

Что касается вины и покаяния как гражданки России, про которую так много говорят, то лично я ее не испытываю, и считаю, что я сделала все, что от меня зависело. Я воспитала сыновей, которые отказались участвовать в военных действиях, я знаю что они против убийств невинных людей, как и я.

Возможно, когда эмоции улягутся, то мы все вместе (россияне и украинцы) будем восстанавливать утратившие свою красоту города, будем также как когда-то ездить друг к другу в гости, посещать памятные места наших предков и чтить невинно погибших, а также героев.

И конечно хочется мира, лично я его жду с надеждой вот уже три года, каждый день заглядывая в новостную ленту. К сожалению, как война от меня не зависит, так и ее окончание — и это пожалуй самое прискорбное.

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