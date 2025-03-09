Хинштейн сообщил о прорыве российских войск в районе Суджи. За два дня освобождены восемь курских сел

Российская армия существенно продвинулась за выходные 8-9 марта в приграничном Суджанском районе Курской области, который с августа 2024 года контролируют ВСУ.

Как сообщил со ссылкой на военных врио губернатора региона Александр Хинштейн, за два дня войска РФ освободили шесть населенных пунктов в районе Суджи.

8 марта Минобороны РФ заявило, что вернуло под свой контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В воскресенье ведомство сообщило об освобождении села Лебедевка. Также группировка «Север» отрапортовала, что освободила села Локня и Малая Локня к северу от Суджи, пишет Хинштейн.

Обновлено. Вечером 9 марта Минобороны РФ отчиталось об освобождении сел Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Также появились видео с российскими военными в селе Мартыновка. Министерство обороны РФ пока официально не сообщало об освобождении этого населенного пункта, но эту информацию подтверждает OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины.

Хинштейн опубликовал видео из канала «военкора» ВГТРК Евгения Поддубного, на котором военный водружает российский флаг над Малой Локней.

Ранее стало известно, что российские военные осуществили вылазку в тыл ВСУ в районе Суджи по трубе недействующего газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». По словам Хинштейна, эта операция способствовала прорыву оборонительных позиций ВСУ в Суджанском районе.

Украинский Генштаб подтвердил, что российские военнослужащие провели подземную вылазку по газопроводу. При этом в ВСУ заявили, что были готовы к этой операции, своевременно обнаружили подразделения РФ и нанесли по ним ракетные и артиллерийские удары.

Читайте также

Война Тысяча сто десятый день. Российские военные пробрались к Судже по подземному газопроводу

Читайте также

Война Тысяча сто десятый день. Российские военные пробрались к Судже по подземному газопроводу