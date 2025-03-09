Война Тысяча сто десятый день. Российские военные пробрались к Судже по подземному газопроводу

Парамедики оказывают помощь жительнице города Константиновка в Донецкой области, пострадавшей в результате российской воздушной бомбардировки, 8 марта 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

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Россия и Украина

Российские военнослужащие совершили вылазку к приграничному городу Суджа в Курской области, который с прошлого августа находится под контролем ВСУ. Для проникновения в украинский тыл военные РФ использовали ветку газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». По нему Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. С 1 января 2025 года газопровод не функционирует.

Сначала информация об операции массово распространилась в российских провоенных телеграм-каналах (видео вылазки: раз, два, три). Вечером 8 марта эти сведения подтвердил Генштаб ВСУ.

По данным российских «военкоров» и пропагандистов, подразделение численностью до 100 человек в течение недели продвигалось по подземной газовой трубе диаметром 1,4 метра. Таким образом они преодолели почти 16 километров. Военные два дня ползли по трубе и еще четыре дня провели в ожидании, прежде чем выбраться наружу.

Как утверждается, вылазку организовали участники ЧВК «Ветераны», спецназа «Ахмат» и 30-го мотострелкового полка ВС РФ. «Ветераны» уже применяли подобную практику — ЧВК использовала подземный ход в январе 2024 года при штурме южной окраины Авдеевки в Донецкой области.

Z-комментаторы по-разному оценили результаты вылазки. «Военкор» и волонтер Владимир Романов и пропагандистка Анастасия Кашеварова утверждают, что операция была плохо подготовлена (например, военным якобы не хватало воды и провианта, также не были решены проблемы с вентиляцией), в результате чего несколько бойцов погибли под землей от отравления метаном. Военнослужащий и блогер Егор Гузенко заявил, что преждевременные публикации в российских каналах фотографий и видео военных, пробирающихся по трубе, «сработали на врага», а для закрепления плацдарма была нужна еще неделя.

Представители ВСУ заявили, что подземная вылазка российских военных не стала для них неожиданностью. Как утверждают в украинском Генштабе, россиян «своевременно обнаружили» подразделения аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ, после чего по ним нанесли ракетные и артиллерийские удары.

ВСУ обнародовали видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары по российским подразделениям на месте пересечения трубопровода с железной дорогой в двух километрах к северо-востоку от Суджи. «В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие», — заявлял украинский Генштаб.

Российские провластные издания сообщают обратное. По словам источников Shot, военные РФ ведут наступление на Суджу с нескольких направлений. В частности, утром 9 марта были зачищены населенные пункты Черкасское Поречное и Косица. Также продолжаются активные бои в Мартыновке и Малой Локне, утверждают военные с мест. Также российская армия заняла село Лебедевка в 10 километрах от Суджи.

Минобороны РФ официально никак не комментировало подземную вылазку и возможное наступление в районе Суджи.

Война глазами читателей «Медузы»

Алексей (Москва). Несколько раз я пытался начать писать в этой форме. Сначала мне кажется, что мне есть, что сказать, а потом понимаю, что все это банально и неинтересно. Да, как и жизни многих, моя жизнь разрушена этой войной. Три года я пытаюсь собрать себя заново, лишившись дома, семьи, профессии, страны. Да, у нас и у наших детей отобрали будущее, ради которого мы работали последние 20 лет, нас сделали изгоями. Но за три года я чувствую, что меняюсь. Фотографии руин и цифры жертв не вызывают больше ни истерики, ни даже приступа бессилия. Все так, как оно есть. Жизнь продолжается.

Я понимаю и тех своих друзей-россиян, кто остался, воспользовался ситуацией на рынке и успешно работает, платит налоги и соглашается, держа фигу в кармане. И тех украинцев, которых вижу в Европе на дорогих машинах, открывающих бизнесы, скупающих недвижимость. Кому-то кризис, а кому-то — новые возможности. Война или нет — у жизни нет кнопки паузы.

Я привык к тому, что мне отказывают в работе: «Сегодня тебя нет в санкционном списке, а завтра ты там появишься. У нас нет людей, чтобы следить за этим, легче нанять кого-то, с кем таких проблем не будет». Я привык к тому, что всем плевать, «хороший» ты русский или «плохой». Я привык к тому, что горе и боль одних людей становится «картами» в руках других. Я привык к мысли о том, что даже если война закончится завтра, ее последствий хватит еще на десятилетия насилия и депрессии. Человек — это животное, которое привыкает ко всему.

Главный урок взрослой жизни в том, что общие понятия о «справедливости» и «правильности» — это абстракции. Все, что мы можем сделать, — это жить так, чтобы найти гармонию с самими собой и перестать разрушаться и разрушать. Потому что найти гармонию с тем хаосом, в который мы все погрузились, можно, только если ты такой же сумасшедший как те, кто его породил.

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«Медуза»