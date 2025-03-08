Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что российские военные попытались выйти к позициям ВСУ в Судже через газопровод

Российские военные использовали трубу газопровода для атаки на позиции ВСУ в районе города Суджа в Курской области. Об этом сообщил украинский журналист и главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Сегодня обнаружен прорыв вражеской пехоты в районе города Суджа — россияне использовали трубу газопровода для того, чтобы перекинуть незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки», — говорится в посте Бутусова.

«Страна» пишет, что речь может идти о трубах газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

О том, что российские военные использовали газопровод для проникновения в тыл ВСУ, также пишет украинский OSINT-проект DeepState. Как закончилась эта операция, проекту неизвестно.

Собеседник «Украинской правды» в подразделении, работающем в Курской области, подтвердил эту информацию. По его данным, численность российских военных, участвующих в этой операции, составляла до 100 человек. Он утверждает, что для ВСУ «это не было неожиданностью».

В свою очередь российские «военкоры» и провоенные телеграм-каналы пишут о наступлении армии РФ в Курской области. В частности, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что «на всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление».

В телеграм-каналах также публикуются видео, из которых следует, что российские войска взяли под контроль село Черкасское Поречное под Суджей.

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