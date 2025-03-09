Генштаб ВСУ подтвердил, что российские военные попытались проникнуть в Суджу по газопроводу
Генштаб ВСУ заявил вечером 8 марта, что штурмовые группы ВС РФ попытались проникнуть по газопроводу в город Суджа Курской области, контролируемый украинскими войсками. Ранее об этом писали украинские СМИ и российские Z-каналы.
Как сообщалось, военные РФ использовали для скрытой атаки трубу газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.
По данным украинского Генштаба, российские военные переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах Суджи, но были «своевременно обнаружены» подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие», — утверждают в ВСУ.
Украинский Генштаб также обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары по штурмовым группам ВС РФ, перемещавшимся по газопроводу.