Война Тысяча сто девятый день. Решение США остановить передачу разведданных Украине привело к потерям ВСУ и продвижению российской армии. В Доброполье 11 погибших после удара войск РФ

Поврежденный жилой дом в городе Доброполье после российского удара Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

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Украина

К чему привела остановка передачи американских разведданных Украине

Решение США приостановить обмен разведывательной информацией с Украиной помогло российскому продвижению на фронте и привело к большим потерям ВСУ, пишет Time со ссылкой на чиновников и военных. По словам одного из собеседников, погибли «сотни украинских солдат». «Это действительно дает преимущество противнику на фронте», — говорит один из украинских военных.

О приостановке обмена разведданными стало известно 5 марта — об этом сообщили Financial Times и Sky News со ссылкой на источники. Позже остановку передачи данных подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назвав ее «паузой» и добавив, что она «исчезнет», когда продвинется соглашение о мире, к которому стремится президент США Дональд Трамп. Также о прекращении передачи разведданных высказался советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, заявивший, что США «сделали шаг назад» и «приостановились и пересмотрели все аспекты этих отношений».

Наиболее серьезный удар решение Вашингтона нанесло для украинских военных в Курской области. За прошедшую неделю российская армии добилась на этом направлении «серьезного продвижения». По данным The Telegraph, десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения после того, как российские войска прорвали линию фронта и продвинулась вдоль ключевой линии снабжения ВСУ.

Источник Time в окружении президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что от потери доступа к американским разведданным больше всего пострадали части ВСУ, находящиеся в Курской области. Кроме того, украинские военные потеряли возможность обнаруживать приближение российских истребителей, когда они взлетают с территории России.

Потеря разведданных также нанесла ущерб способности Украины наносить удары по целям в России, пишет Time. По словам собеседников издания, раньше у Украины был доступ к данным с американских спутников, что позволяло наносить удар целям в России далеко за линией фронта. Теперь же «эти возможности парализованы», в том числе после того, как американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Источник, близкий к Генштабу Украины, рассказал, что после того, как США ограничили Украине доступ к коммерческим спутниковым снимкам, страну покинула группа западных специалистов, которые помогали принимать и обрабатывать разведывательные данные со спутников.

Доброполье. Последствия российского удара

Вечером 7 марта российские войска атаковали прифронтовой город Доброполье в Донецкой области, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибли не менее 11 человек, еще 30 человек получили ранения. Среди пострадавших — пятеро детей, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По предварительным данным, по городу был нанесен комбинированный удар — с использованием ракет «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С» и беспилотников.

Жители выносят уцелевшие вещи после удара по Доброполью Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Кристина (Москва). Я с самого начала была против войны. Более того, это был огромный страх, ибо в Украине у меня родственники, за которых ежедневно переживаем. Это ужасное преступление путинской команды, режима и всех напрямую причастных. Это страшно и невыносимо плохо. Но про страх я, как человек, находящийся в безопасности, говорить, конечно, не могу.

Но к чему это предисловие… Честно, когда разговор заходит о вине и ответственности — я не могу читать письма людей, которые обвиняют самих себя, всех русских и так далее. Это буквально мерзко. Я родилась при путине, я (боюсь) умру при путине. И что теперь? Мне как русской надо страдать за преступления, совершенные другими? Кто-то скажет: «Эгоистично». Я отвечу, что да, в первую очередь я думаю о себе и своем комфорте. Я хочу иметь возможность ездить по миру, не опасаясь, что «особо сочувствующие» попытаются мне навредить, если увидят красный паспорт. Я хочу попасть в места, которые из-за жесточайшей русофобии закрыты по признаку принадлежности к стране. Довольно неприятно.

Кто-то скажет: ты должна была что-то сделать. Что? Сесть в тюрьму за выходы на митинг? Уехать из страны, когда у тебя нет ни денег, ни работы в другом государстве? И при этом всем на тебя давят и давят, что ты виновата, ты плохая. Разве это нормально? Как будто бы нет.

Война — ужасно, но терять возможности свободной интересной жизни — тоже не айс. И даже сейчас я пытаюсь оправдываться, что я не плохая, но информационное поле вокруг говорит обратное. Возможно, это уже достаточное «коллективное наказание» за несовершенное преступление.

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