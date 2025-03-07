Война Тысяча сто восьмой день. США угрожают России новыми санкциями в случае отказа заключить мир. ЕС не может договориться о поддержке Украины

Добыча редкоземельных металлов на месторождении в Житомирской области. 25 февраля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Вашингтон угрожает Москве санкциями в случае отказа от мирного соглашения

США «без колебаний» расширят санкции против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения режима прекращения огня, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам Бессента, санкции против России «будут использоваться явно и агрессивно для немедленного максимального эффекта». Он отметил, что при необходимости это будет сделано по указанию президента США Дональда Трампа.

В Вашингтоне не впервые говорят о возможности усиления санкций против России в случае нежелания Москвы прекратить боевые действия. В начале февраля спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Трамп готов «удвоить» санкции и рассматривает это как рычаг давления на Москву. Это было еще до встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии.

Что было на этих переговорах Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Трамп неоднократно заявлял, что уверен, что президент РФ Владимир Путин настроен на заключение мирного соглашения — в частности, он говорил об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, упрекая Зеленского в желании продолжать «воевать, воевать, воевать». После этого администрация Трампа приостановила военную помощь Украине, в том числе обмен разведывательными данными.

Через несколько дней после ссоры в Белом доме Зеленский написал, что «сожалеет» о произошедшем, что «никто не хочет мира больше, чем украинцы» и что его команда готова «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». 6 марта Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США на следующей неделе для обсуждения мирного соглашения.

Путин публично неоднократно уверял, что Россия «открыта» для переговоров о мире и «готова к компромиссам». 5 марта Трамп заявил, что получил от Москвы «мощные сигналы о готовности к миру».

Мир

Страны Евросоюза не смогли договориться о новых обязательствах по поддержке Украины

Страны Евросоюза на саммите Европейского совета, который проходил вечером 6 марта, не согласовали конкретных обязательств по поддержке Украины в ближайшее время. По итогам встречи, на которой в том числе присутствовал Владимир Зеленский, лидеры стран ЕС договорились лишь об увеличении расходов на собственную оборону.

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатический источник, обсуждение вопросов европейской обороны продолжалось большую часть 10-часового заседания, в то время как переговоры по Украине заняли лишь 15 минут.

В итоге по итогам встречи был опубликован документ (его подписали 26 из 27 стран сообщества — все, за исключением Венгрии), который лишь призывает ускорить и увеличить поддержку Украины в будущем. В нем, в частности, говорится, что ЕС «приветствует готовность государств-членов срочно активизировать усилия для удовлетворения неотложных военных и оборонных потребностей Украины».

«Европейский союз по-прежнему привержен предоставлению, в координации с единомышленниками и союзниками, усиленной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу», — говорится в заявлении.

На встрече обсуждалась инициатива комиссара ЕС по иностранным делам Каи Каллас о выделении дополнительных 20 миллиардов евро военной помощи Украине в 2025 году, однако в итоге она не получила единогласной поддержки. Консультации по этому вопросу будут продолжены.

Источники Politico также сообщили, что работа над будущими пакетами вооружений для Украины будет продолжаться в рамках менее крупных коалиций из стран, готовых выделить на это средства — к их числу также относится не входящая в ЕС Великобритания.

Важность военной поддержки Украины со стороны Евросоюза значительно повысилась на фоне действий США, которые в рамках стратегии Дональда Трампа по принуждению Киева к мирным переговорам приостановили обмен разведывательными данными и отправку военной помощи в Украину.

Война глазами читателей «Медузы»

Данила (Москва). До 2022 года я яростно осуждал режим [в России], ходил на митинги, занимался волонтерством и поддержкой политзаключенных. Но потом все изменилось. Когда из страны уехали миллионы, я понял, что надеяться на то, что общество сплотится и заставит режим прекратить страшную и аморальную бойню, не приходится. Было ощущение, что те, кто уехать не может и при этом не могут мириться с режимом, оказались брошены на съедение человеконенавистническому органу подавления свободы.

К населению России я перестал испытывать сострадание. Это люди, которые молчат и подчиняются, поддерживают и творят беззаконие. У народа было три года, чтобы что-то сделать, но я вижу, как люди толпами идут на поклон очередному губернатору, чиновнику, силовику или президенту. Раболепство и намерение людей решать проблемы бумажками лишили меня надежды на то, что в России наступит хоть в какой бы то ни было степени свободное и правовое пространство. У Украины великое и светлое будущее, ее граждане доказали то, что их не поработить и не истребить. Но про население России такое не скажешь.

Что я чувствую после трех лет войны? Отчаяние.

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