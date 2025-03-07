В Курской области возбудили уголовное дело из-за некачественных оборонительных сооружений на границе

Следователи возбудили уголовное дело по результатам экспертизы качества бетонных пирамид (так называемые «зубы дракона»), которые устанавливали в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ», — сказал собеседник агентства.

По какой статье расследуется уголовное дело, РИА Новости не сообщает.

По данным «Вести. Курск», дело возбуждено по фактам мошенничества при строительстве оборонительных сооружений. «Под суд могут пойти руководители двух организаций-изготовителей. Прочность установленных конструкций в разы меньше заявленной. Ущерб — по предварительным оценкам — составляет 150 миллионов рублей», — говорится в публикации телеканала от 6 марта.

В декабре в Курске задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК) при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Незадолго до этого в СИЗО был отправлен заместитель гендиректора Корпорации развития Курской области Игорь Грабин. Его также обвинили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В августе 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий.