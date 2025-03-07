В Мурманской области «Единая Россия» подарила матерям погибших участников войны мясорубки. В партии утверждают, что женщины сами об этом попросили

Представители «Единой России» в городе Полярные Зори в Мурманской области поздравили с 8 марта матерей погибших участников войны с Украиной, подарив им цветы и мясорубки.

Как сообщило местное отделение партии в своем аккаунте во «ВКонтакте», в регионе началась акция «Цветы мамам Героев», которая проходит по инициативе «Женского движения Единой России». В городе Полярные Зори подарки женщинам вручали секретарь местного отделения партии Анна Махунова и глава города Максим Ченгаев.

Активистка Виолетта Грудина обратила внимание, что после возмущения в соцсетях о неуместности подарка партия закрыла комментарии к посту.

Вскоре отделение «Единой России» в Мурманской области опубликовало видео с одной из матерей, в котором она благодарит за мясорубку, «которая ей, в принципе, нужна».

Ченгаев заявил, что в рамках акции «был заявлен ряд подарков бытовой техники». «Мясорубка в стандартный набор не входила, но женщина ее попросила, и, конечно же, ей не смогли отказать. Мы с большим уважением и пониманием в индивидуальном формате сопровождаем и оказываем всестороннюю поддержку всем семьям участников », — заявил он.

В партии утверждают, что сейчас «поздравление стараются перевернуть», и призвали «не поддерживать бесчеловечные и провокационные интерпретации».