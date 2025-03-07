«Мілітарний»: американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам по «административному запросу» властей США

Американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом сообщило украинское издание «Мілітарний» со ссылкой на нескольких пользователей сервиса.

Как утверждается, компания обосновала свое решение «административным запросом». О закрытии доступа к снимкам Maxar также заявили в украинском OSINT-сообществе «КіберБорошно». Сама компания пока не давала комментариев.

«Мілітарний» связывает отключение доступа к снимкам Maxar с запретом правительства США на передачу Украине разведданных, о котором СМИ сообщили 5 марта.

Maxar Technologies — один из главных поставщиков коммерческих спутниковых снимков. По их фотографиям украинские пользователи могли отслеживать передвижения российских войск и фиксировать последствия ударов по целям в Украине и в России. Кадры, сделанные спутниками Maxar, также использовали мировые СМИ.

5 марта издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Журналистка Fox News Джеки Хайнрих позже сообщила, что директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф «негласно подтвердил» прекращение обмена данными.

По информации The New York Times, Украина перестала получать от США данные для нацеливания и предупреждения о российских ударах, однако у Киева остался доступ к спутниковым снимкам европейских компаний.