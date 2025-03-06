NYT: Украина перестала получать от США данные для нацеливания и предупреждения о российских ударах

Приостановка обмена разведданными между США и Украиной затронула данные о нацеливании ВСУ, а также некоторые данные, позволявшие предупреждать об ударах российских беспилотников и ракет по военным и гражданским объектам, пишет The New York Times со ссылкой на американские источники.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал NYT, что пауза в обмене разведданными затруднит ВСУ нанесение ударов по российским войскам. Но при этом у Киева остался доступ к другим спутниковым снимкам.

По словам бывшего руководителя Главного управления разведки Украины, «все, что исходило от министерства обороны, остановилось». «В основном это касается обмена [спутниковыми] снимками. Это не критично, потому что у европейских компаний есть свои спутники, но не все они сосредоточены на дислокациях военных и их перемещениях, что важно», — добавил Кондратюк.

NYT напоминает, что у ЦРУ есть «значительное присутствие» в Украине, где американские специалисты работают вместе с украинскими, помогая с определением целей. Также ЦРУ помогло создать по крайней мере три секретные базы, которые украинцы используют для перехвата российских сообщений, чтобы снизить зависимость ВСУ от данных разведки США.

Накануне журналист The Economist Оливер Кэрролл писал, что США отключили «ключевую линию связи для оповещений», а также перестали передавать данные о нацеливании для HIMARS и информацию в реальном времени для дальних ударов по территории России.

Украинский военный, знакомый с работой HIMARS, рассказал The Washington Post, что данные о наведении перестали поступать еще до ссоры Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме — по крайней одна из групп, ответственных за запуск ракет, в последние недели не получала координат для удара дальше, чем на 60 километров за линией фронта.

Источники NYT выразили надежду, что пауза будет короткой и не окажет существенного воздействия на ситуацию. По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, первоначальный план состоял в том, чтобы приостановить обмен военными и разведывательными данными на неделю или две в рамках давления на Владимира Зеленского.

О приостановке обмена разведданными стало известно 5 марта — сначала об этом сообщила Financial Times, а затем Sky News со ссылкой на источники. Позже остановку передачи данных подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назвав ее «паузой» и добавив, что она «исчезнет», когда продвинется соглашение о мире, к которому стремится Дональд Трамп. Также о прекращении передачи разведданных высказался советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, заявивший, что США «сделали шаг назад» и «приостановились и пересмотрели все аспекты этих отношений».

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