Война Тысяча сто шестой день. Зеленский пытается помириться с Трампом. Французы (в отличие от немцев) выступают за продолжение помощи Украине

Последствия атаки российских беспилотников на Одессу, 4 марта 2025 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Зеленский пытается помириться с Трампом

Президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессом в ночь на 5 марта, заявил, что «получил важное письмо» от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот говорил о желании Киева как можно скорее сесть за стол переговоров. Трамп добавил, что «благодарен за сообщение».

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что никакого отдельного письма Зеленский Трампу не писал — и в своем обращении к конгрессу президент США цитировал пост Зеленского в соцсетях, который появился вечером 4 марта. В этом посте Зеленский заявил, что в Киеве настроены на сотрудничество с администрацией в Вашингтоне и «готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира».

Президент Украины также заявил, что «сожалеет» о ссоре с Трампом в Белом доме. Ранее в Вашингтоне заявляли, что Зеленский должен извиниться за инцидент, однако он сам подчеркивал, что не будет ни извиняться, ни выражать сожаление.

Как позже сообщили источники CNN, пост Зеленского появился после того, как чиновники администрации Трампа, в числе которых был спецпредставитель по Украине Кит Келлог, провели тайные переговоры с президентом Украины и с его командой, чтобы «подчеркнуть важность стабилизации отношений с Белым домом» после ссоры. Британское издание The Times написало, что Зеленскому 4 марта звонил премьер Великобритании Кир Стармер и также убеждал сделать шаги навстречу Вашингтону. Стармер, по данным The Times, сообщил президенту Украины об «определенных вещах, которые Трамп хотел бы услышать».

Еще до публикации поста Зеленского стало известно, что стороны продолжают консультации по сделке о природных ресурсах. Агентство Reuters написало, что Трамп готовится объявить о соглашении прямо во время выступления перед конгрессом, но этого не произошло. Источники CBS News позже сообщили, что документ пока не готов к подписанию, так как с учетом обстоятельств Трамп считает, что США могут добиться более выгодных условий.

Военную помощь Украине, которую Трамп 3 марта поставил на паузу, США пока также не возобновили. Как пишет WSJ со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, пока неясно, будет ли достаточно заявления Зеленского для этого. По их мнению, пауза в отправке помощи может быть продолжена до тех пор, пока сам Трамп не решит, что президент Украины поддерживает мирные переговоры с Россией.

После того, как стало известно об остановке военной помощи, источники американских и украинских СМИ сообщали, что это решение не распространяется на обмен разведданными, что могло бы негативно сказаться на ВСУ уже в самое ближайшее время. Однако 5 марта газета Financial Times написала, что обмен разведданными все-таки тоже прекращен. По данным издания, Вашингтон продолжает делиться информацией по Украине и России с европейскими союзниками — но, как утверждает таблоид Daily Mail, США запретили Лондону передавать эти данные Киеву.

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Мир

Жители Франции (в отличие от жителей Германии) выступают за продолжение помощи Украине

Почти две трети (64%) жителей Франции выступают за продолжение военной помощи Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Elabe по заказу телерадиокомпании BFMTV. Опрос был проведен после ссоры президентов Украины и США в Белом доме.

Из числа тех, кто высказался о необходимости продолжения поддержки, 44% считают, что она должна оставаться на текущем уровне, в 20% говорят, что ее стоит увеличить. О необходимости сокращения поддержки заявили 18% респондентов, о необходимости полного прекращения — 17%.

Как отмечает BFMTV, с лета 2024 года количество жителей Франции, которые выступают за дальнейшую поддержку Украины, растет (в других странах Европы наблюдается обратный тренд).

Большинство жителей Франции также поддерживают отправку французских миротворцев в Украину — но только после прекращения боевых действий и подписания мирного договора с Россией (67%). Пока бои продолжаются, отправку войск в Украину считают нежелательной 68% респондентов.

По вопросу вступления Украины в Евросоюз мнения французов разделились почти поровну: 35% поддерживают вступление Киева в ЕС после войны, 31% — прямо сейчас, 33% выступают вообще против этого.

Мнение жителей Франции о необходимости продолжения оказания военной помощи Украине значительно отличается от мнения жителей другой крупнейшей экономики ЕС — Германии. Опрос, проведенный в Германии на фоне парламентских выборов в конце февраля, показал, что почти половина (46%) немцев не хотят, чтобы будущее правительство оказывало Киеву финансовую или военную поддержку. Лишь 28% жителей страны считают, что поддержка оружием и деньгами должна быть продолжена, 7% и 8% соответственно хотят, чтобы помощь была только финансовой или только военной.

Война глазами читателей «Медузы»

Александр. Когда люди говорят об ответственности, они часто путают понятия ответственности и вины. Я считаю, что мы, русские, однозначно несем коллективную ответственность. Что это значит? Это значит, что мы, наши дети, наши внуки будем хранить память об этой войне и о том, что Россия — агрессор и террорист. Это значит, что мы будем рассказывать нашим детям и нашим внукам, как русские пришли на украинскую землю с агрессивной войной. Мы будем преподавать это в школах, мы будем открывать музеи войны, и мы будем честно говорить, что это было незаконно и что русские солдаты никого не защищали, а убивали. Вот это коллективная ответственность. Это то, что имеют в виду комментаторы, которые говорят о Германии после Второй мировой и немцах.

А что такое вина? Вина предполагает наказание. Как наказать 200 миллионов человек по всему миру? Ведь те, кто говорит о вине, вменяют ее не только тем, кто воюет или поддерживает войну, но и тем, кто вообще хоть когда-либо имел российский паспорт, без привязки к месту жительства или даже рождения.

Мы, русские, должны будем хранить память о том, что мы натворили, поколениями. Говорить «никогда больше», а не «можем повторить». Напоминать себе, но мы не выше других наций. Осудить преступления путинского и советского режимов. Отмечать не «день победы», а день скорби. И строго следить за тем, чтобы не возникло реваншизма. Мы это все пока не умеем, но придется научиться. А вина — это пустая болтовня, которая только развязывает руки реальным виновникам и бенефициарам.

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