«Трамп невероятный. Пускай приезжает с Путиным и Зеленским. Договоримся» Краткий пересказ интервью Александра Лукашенко

Трамп невероятный. В Америке меня не хватает, я бы отсоветовал его делать некоторые заявления. Ну что за ? У Зеленского 14-17%, он проиграет выборы. Трамп молодец, что хочет закончить войну в Украине, тут я готов встать с ним рядом. Не надо Зеленского наклонять, с ним надо договариваться. Хотите — приезжайте. Передайте Трампу: я жду его вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Мне жаль Зеленского, он мне как сын.

Путин никогда не держал в руках пульт с красной кнопкой, чтобы нажать на нее. Трамп тоже никогда не нажмет на красную кнопку. После меня благодарили ЦРУ и Ми-6: Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке.

Это краткий пересказ интервью Александра Лукашенко, которое он дал 27 февраля американскому блогеру Марио Науфалу. Интервью вышло в ночь на 5 марта. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Кристина Кормилицына / ТАСС / Profimedia